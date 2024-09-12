صفقة كبيرة على بنك المشرق في سوق دبي بـ87.55 مليون درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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شهد سوق دبي المالي، اليوم الخميس، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم بنك المشرق.

وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقة على عدد 437.8 ألف سهم بقيمة 87.55 مليون درهم بسعر تنفيذ 200 درهم للسهم الواحد.

وبنهاية الجلسة، قفز سهم «الاستشارات المالية الدولية» بالحد الأقصى عند 6.7 دراهم، ليقود ارتفاعات 30 سهماً بسوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 45.55 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ34.93 مليون درهم، ثم «الخليج للملاحة» جاذباً 34.9 مليون درهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي، بارتفاع أسهم الأسمنت الوطنية 10.6%، وأجيليتي للمخازن 4.5%، والوطنية الدولية القابضة 3.5%، وإعمار للتطوير 0.58%، ودبي الإسلامي 0.33%.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعاً.

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