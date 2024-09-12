دناتا تفوز بعقد مع الملكية الأردنية في مطار جون إف كيندي الدولي

المصدر: البيان

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حصلت دناتا، الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات الطيران والسفر، على عقد متعدد السنوات لتقديم خدماتها إلى الخطوط الجوية الملكية الأردنية في مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك.

وستقدم دناتا مجموعة كاملة من خدمات الركاب والأمتعة بشكل آمن وموثوق للناقل الوطني الأردني، والذي يشغل خدمة يومية بين مطار جون إف كينيدي ومطار الملكة علياء الدولي في عمّان. وسيساهم فريق دناتا المتخصص في توفير تجربة سفر عالية الجودة لـ 125 ألف مسافر على متن 360 رحلة سنوياً للملكية الأردنية.

ومن شأن هذا العقد أن يسهم في توسيع نطاق الشراكة القائمة بين الطرفين في الولايات المتحدة، حيث تقدم دناتا بالفعل مجموعة كاملة من خدمات المناولة الأرضية للملكية الأردنية في ديترويت منذ عام 2019.

وقال ديفيد باركر، الرئيس التنفيذي الإقليمي لعمليات المطارات في الأمريكتين في دناتا: "نفخر بتوسيع نطاق شراكتنا المتميزة مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية في نيويورك، ويتطلع فريقنا إلى المساهمة في دعم نجاح الناقلة من خلال تقديم أفضل خدماتنا في فئتها".

وتعمل دناتا حالياً في الصالات رقم 1 و4 و8 في مطار جون إف كينيدي الدولي وتخدم أكثر من 30 شركة طيران في المطار بفريق مكون من 1100 متخصص في مجال الطيران، يتعاملون مع أكثر من 21 ألف رحلة سنوياً.

تقدم دناتا، مجموعة من خدمات المناولة الأرضية والخدمات اللوجستية والشحن لأكثر من 70 شركة طيران في جميع أنحاء الولايات المتحدة من خلال 3300 موظف يركزون على العملاء. وفي السنة المالية 2023-2024، قدمت دناتا خدماتها لأكثر من 60 ألف رحلة في الولايات المتحدة، حيث ساعدت أكثر من 18 مليون مسافر وتعاملت مع 200 ألف طن من البضائع.

تأسست دناتا في عام 1959، ورسخت مكانة رفيعة عالمياً كشركة رائدة في تقديم خدمات الطيران والسفر، وتقدم خدمات عالية الجودة وآمنة للمناولة الأرضية والبضائع والسفر والتموين والتجزئة في أكثر من 30 دولة عبر القارات الست. وخلال السنة المالية 2023/ 2024، تعاملت فرق دناتا مع أكثر من 778 ألف رحلة طيران، و2.9 مليون طن من البضائع، وحمّلت 123 مليون وجبة، وسجلت صفقات إجمالية لخدمات السفر TTV بقيمة 2.4 مليار دولار.

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