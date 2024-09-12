انطلاق فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الصيني في دبي

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

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انطلقت، اليوم، فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الصيني، الذي ينعقد بتنظيم من غرف دبي وغرفة الصين للاستيراد والتصدير للمنتجات الكهربائية والميكانيكية، واستضافة كل من وزارة الاقتصاد بالدولة ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية.

ويأتي تنظيم المنتدى على هامش الزيارة الرسمية للي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، إلى الدولة، ويهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتحفيز الاستثمارات المشتركة بين مجتمعات الأعمال في كلا البلدين.

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير العام لغرف دبي، في كلمته ضمن فعاليات المنتدى: «تسهم الجهود المشتركة بين البلدين في دعم أهداف مبادرة الحزام والطريق، وقد طورت دولة الإمارات، في ظل مكانتها كمركز لوجستي وتجاري رائد عالمياً، بنية تحتية متقدمة للربط بين مختلف قارات العالم، وتشكل من خلال موقعها الاستراتيجي على خريطة طريق الحرير الجديد بوابة حيوية للأسواق في آسيا وافريقيا والشرق الأوسط».

وأضاف: «تعتبر الصين مركز ثقل اقتصادياً في العالم، كما تتمتع بخبرات واسعة في مجال التقنيات المتقدمة، وتلعب الشراكة الوثيقة والمتنامية مع الصين دوراً هاماً في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم».

وأكد أن «التعاون التكنولوجي يسهم بدور فعَّال في دعم خطط التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، لذا ستتسارع وتيرة التعاون مع الصين في هذا القطاع الحيوي»، مشيراً على أن الشركات الصينية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا تمتلك كل الإمكانات اللازمة للإسهام في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لتوليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً سيضيفها لاقتصاد دبي.

وأوضح أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ستقوم، خلال الشهر المقبل، باستضافة معرض «إكسباند نورث ستار»، أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، لافتاً إلى أن دورة العام الجاري من الحدث، التي ستُعقد في دبي الشهر المقبل، ستشكل منصة حيوية للشركات الرقمية والمستثمرين من الصين للاستفادة من الفرص الواعدة التي يزخر بها المعرض.

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