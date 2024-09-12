تالي سوليوشنز تطلق TallyPrime 5.0 لتقديم تجربة كاملة باللغة العربية

المصدر: دبي - البيان

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لمواكبة الاحتياجات المتطورة لمنظومة المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، أعلنت Tally Solutions، الشركة العاملة في مجال التكنولوجيا وتقديم برامج إدارة الأعمال، عن إطلاق الإصدار العالمي من TallyPrime 5.0، الذي يوفر تجربة متعددة اللغات تتسم بالشمولية والسلاسة. ومن بين الميزات البارزة "التجربة المثالية متعددة اللغات" التي ستسهل إجراء العمليات التجارية بلغات متعددة بسلاسة، سواء باللغة العربية أم الإنجليزية، دون التضحية بالدقة أو الاتساق. تتسم التجربة متعددة اللغات بالشمولية والتوافق والراحة والاتساق والدقة، ما يضمن تمكين الشركات من العمل بلغتها المفضلة لتعزيز قدرتها على التعاون.

يضمن المنتج إنجاز عمليات متعددة اللغات بسلاسة من خلال السماح للمستخدمين بعرض القسائم وإدارتها وإنشاء الفواتير وطباعتها وإصدار التقارير باللغات المفضلة لديهم، سواء باللغة العربية أم الإنجليزية، دون التضحية بالدقة أو الاتساق. ويدعم هذا الإصدار الأخير أيضًا ميزات محسّنة لإدارة الأعمال بهدف توفير تجربة أبسط وتحسين الكفاءة التشغيلية. وسينطلق إصدار TallyPrime 5.0 رسميًا ضمن سلسلة من العروض الترويجية بدءًا من دبي، وستتبعها مدن أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل جدة والرياض ومسقط والدمام والمنامة والدوحة.

في سياق التعليق على إطلاق هذا الإصدار، صرَّح فيكاس بانتشال، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، Tally Solutions، قائلًا: "من المرتقب أن تساهم الإمكانات متعددة اللغات وميزات إدارة الأعمال المتقدمة في إصدار TallyPrime 5.0 في إشعال ثورة في آلية تنفيذ العمليات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتمثل التزامنا في مواصلة الابتكار وتوفير التقنيات المناسبة للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يتوافق مع أهداف حكومة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في تعزيز القيادة وتعزيز دور المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع الاستثمارات فيه. سيعزز هذا الإصدار العمليات التجارية، وليس ذلك فحسب، بل سيحسن أيضًا عملية اتخاذ القرار، وسيدعم التعاون مع الموردين والعملاء على نحو أفضل، ما يُمكِّن الشركات في نهاية المطاف من اتخاذ قرارات مستنيرة والعمل بكفاءة أكبر".

تتيح وظيفة "Bill Sorting" (فرز الفواتير) الجديدة للمستخدمين إدارة المدفوعات باستراتيجية، من خلال فرز الفواتير بحسب تواريخ الاستحقاق، ما يضمن تصفية مدفوعات الموردين من دون أي تأخير وتجنب فرض غرامات التأخير. ويمكن للمستخدمين أيضًا فرز الفواتير حسب التاريخ والمبلغ والرصيد النهائي، ما يتيح لهم تعزيز القدرة على تحديد الأولويات والتخطيط المالي.

علاوةً على ذلك، ترتب ميزة "Page Optimization" (تحسين الصفحة) ما يصل إلى 50 عنصرًا مختلفًا في كل صفحة بذكاء، ما يضمن رؤية جميع التفاصيل دون التأثير في وضوحها، ويُساهم ذلك في تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تقليل استخدام الورق. تعمل هذه الإمكانية على تحسين القدرة على القراءة والحدّ من هدر الورق، وليس ذلك فحسب، بل وتتماشى أيضًا مع أهداف الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة "Stripe View" (عرض الشريط) على تظليل صفوف الفاتورة بالتناوب، ما يؤدي إلى تحسين إمكانية القراءة بفعالية وتسهيل التنقل في المستندات.

لضمان تحقيق أقصى استفادة للشركات من إطلاق هذا الإصدار، خططت Tally لطرح نهج قوي في التسويق يشمل سلسلة من العروض الترويجية عالية التأثير تستهدف ما يقرب من 2000 شركة، ونهج تسويقي رقمي واجتماعي فعال، وقنوات تواصل مع المؤثرين. فضلًا عن ذلك، ستتواصل شبكة شركاء Tally القوية مع الشركات من مختلف القطاعات والمجالات لضمان تحقيق أقصى استفادة لرواد الأعمال من آخر تحديثات المنتج.

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