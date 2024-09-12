افتتاح المتجر الأول لـ«ذاناين أوتليت» في سنشري مول بدبي

المصدر: دبي - البيان

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افتُتح أمس الفرع الأول لمتجر «ذاناين أوتليت» في سنشري مول بدبي، وقال مهدي أبا زيد، الرئيس التنفيذي لذاناين أوتليت: «يقدم ذاناين أوتليت تجربة عصرية وجديدة للتسوق، مع تنوع هائل في المنتجات وضمان تجربة رائعة للعميل للحصول على أهم العلامات التجارية بأقل الأسعار. نسعى من خلال ذاناين أوتليت لتلبية احتياجات العملاء بأفضل الأسعار، مع توفير مجموعات متنوعة من أشهر العلامات التجارية التي تُجدد باستمرار وتُقدم ضمن أفضل العروض والخصومات».

وأشار أبا زيد إلى أن سوق الإلكترونيات في قطاع الأوتليت والخصومات ما زال محصورًا في السوق التقليدي ولم ينتقل بعد بشكل كامل إلى التجارة الحديثة، بخلاف قطاعات الأغذية والأزياء التي تتميز بتنظيم أفضل. ومن هنا، جاءت فكرة «ذاناين أوتليت» لنقل تجربة التسوق الممتعة من السوق التقليدي إلى التجارة الحديثة، وفقًا لأحدث معايير مدارس التجزئة العالمية.

ويوفر «ذاناين أوتليت» للعائلات تجربة تسوق فريدة ومريحة، تتضمن مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات الجميع، من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، إلى الأحذية ذات العلامات التجارية العالمية، وأجهزة اللياقة والرياضة، ومنتجات العناية بالطفل. وهذا يجعل من «ذاناين أوتليت» وجهة تسوق شاملة للعائلة تلبي كافة احتياجاتهم في مكان واحد.

ويضم المتجر تشكيلة واسعة من العلامات التجارية العالمية في الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف المحمولة، أجهزة الكمبيوتر المحمولة، الآيباد، وإكسسوارات الموبايل، من أبرز العلامات: آبل، سامسونج، شاومي. كما يقدم أجهزة كهربائية مثل التلفزيونات، الثلاجات، الغسالات، من علامات مثل: فيليبس، هيتاشي، هوفر، وبلاك أند ديكر وغيرها الكثير.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المتجر أدوات رياضية، أجهزة جيم، دراجات، وعلامات عالمية من الحقائب، الساعات، والنظارات، بالإضافة إلى الأحذية من أديداس، بوما، وسكيتشرز، إلى جانب أجهزة وأدوات العناية الشخصية ومنتجات العناية بالطفل والألعاب.

وتتنوع فئات المنتجات داخل المتجر بين جديدة كليًا،او بدون علبه، او مفتوحة العلبة، أو مع أضرار طفيفة في العلبة، مع ضمان على جميع الأجهزة والأدوات حسب كل علامة تجارية.

وفيما يتعلق بخدمة ما بعد البيع، يتمتع العملاء بفترة ثلاثة أيام لإرجاع المنتج، بالإضافة إلى ضمان الصيانة والتصليح لمدة ستة أشهر من خلال الفنيين المتواجدين في المتجر وبالتنسيق مع مراكز الصيانة للموردين.

يهدف متجر «ذاناين أوتليت» إلى تلبية احتياجات العملاء المختلفة بأسعار مدروسة، مع توفير خصومات كبيرة وحقيقية، ليصبح الوجهة المثلى للتسوق الذكي والممتع للعائلات في دبي، مقدماً تجربة تسوق مريحة وفريدة تلبي تطلعات الجميع.

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