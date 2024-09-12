ديليفرو تُقدم تدريباً على الإسعافات الأولية لتعزيز سلامة السائقين

المصدر: دبي - البيان

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تماشياً مع التزامها بالتحسين المستمر لسلامة السائقين وعافيتهم، استكملت ديليفرو مبادرة التدريب على الإسعافات الأولية المخصصة للسائقين بدعم من معهد اعتماد للتدريب، الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية في 14 سبتمبر.

وقدم معهد اعتماد للتدريب الجلسة التي استهدفت الأفراد ممن لا يمتلكون خبرة طبية ويرغبون بتقديم المساعدة في حالات الطوارئ، وركزت على تزويد السائقين بالمعلومات والمهارات والثقة اللازمة لاتخاذ القرار والتصرف بسرعة في الحالات الحرجة. وتعلم السائقون تقنيات الإسعافات الأولية، بما فيها الإنعاش القلبي الرئوي لكافة الأعمار، وتدبير الإصابات المفاجئة كالنزف والكسور، والتعامل مع الأمراض المفاجئة، والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية. إن هذه الجلسة من معهد اعتماد للتدريب معتمدة من المعهد الأمريكي للسلامة والصحة، وتحظى باعتراف دولي، وتسري صلاحية الشهادة لمدة سنتين. وعند اكتمال التدريب، حصل السائقون على شهادة وشارة تعكس التزامهم بخدمة المجتمع.

وقال يزن أبو رقبة، رئيس شؤون العمليات في شركة ديليفرو الشرق الأوسط: «يلعب السائقون دوراً محورياً في المجتمع. وتبرز في هذا الصدد أهمية تعزيز صحتهم و مهاراتهم في القيادة للحفاظ على عافيتهم وحماية المجتمعات التي يعملون فيها. بالتعاون مع معهد اعتماد التدريب، يتيح التدريب لسائقينا فرصة اكتساب مهارات الإسعافات الأولية الأساسية، مما يعكس التزامنا بصحتهم وعافيتهم ويسلط الضوء على قيمنا المتمثلة بالمساهمة بشكل إيجابي على المجتمع».

ومن جهته، أضاف علمزيب رحمن غول، أحد سائقي ديليفرو ممن حضروا جلسة التدريب: «ساعدني حضور تدريب الإسعافات الأولية على اكتساب المعرفة والفائدة. وإلى جانب الحفاظ على السلامة والأمان على الطرقات، أسعى بشكل مستمر لمساعدة الآخرين عندما تتاح لي الفرصة، ويسرني الحصول على المهارات الضرورية عن طريق هذا التدريب لدعم الآخرين عند الحاجة».

وتسلط المبادرة الضوء على التزام ديليفرو المستمر بسلامة سائقيها والمجتمع بشكل عام. وعن طريق تزويد سائقيها بمهارات الإسعافات الأولية الأساسية، ترتقي ديليفرو بمستويات سلامتهم على الطرقات وتمكنهم من لعب دور فعال في حالات الطوارئ، مما يعزز مهمتها المتمثلة بالمساهمة الإيجابية على المجتمع بدولة الإمارات.

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