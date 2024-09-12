طرح باقات كبار الشخصيات لـ «القرية العالمية» على 3 مراحل تبدأ 21 سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت القرية العالمية، الوجهة العائلية للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن تواريخ طرح باقاتها المنتظرة لكبار الشخصيات المخصصة للموسم 29، لتتيح لرواد الوجهة ومحبي زيارتها فرصة حصرية للارتقاء بتجربتهم من خلال مجموعة من الامتيازات الخاصة التي سيحظون بها.

وستطرح القرية العالمية خلال موسمها الجديد وللمرة الأولى عرضها الحصري الأكثر تميزاً، حيث تقدم لزوارها باقتي «ميجا الذهبية» و«ميجا الفضية». وستتيح هاتان الباقتان الجديدتان، امتيازات خاصة وفريدة تشمل البطاقات السنوية من فئة «ألتميت بلاتينوم» لدبي باركس آند ريزورتس، والتي توفر للضيوف دخولاً لا محدوداً إلى جميع المتنزهات الترفيهية التي تحتضنها الوجهة، والتي تتضمن أحدث متنزهاتها «ريال مدريد ورلد» بالإضافة إلى متنزهات «موشنجيت دبي» و«ليجو لاند دبي» الترفيهية و«ليجو لاند المائية». تتضمن الباقتان أيضاً تذاكر لدخول «ذا جرين بلانيت دبي» و«روكسي سينما»، فضلاً عن خصومات حصرية على «فندق لابيتا» و«فندق ليجو لاند في دبي باركس آند ريزورتس».

الأسعار تصل إلى 7.350 درهماً

وسيجري طرح باقة كبار الشخصيات «ميجا الذهبية» بسعر 4.745 درهماً في حين حدد سعر باقة كبار الشخصيات «ميجا الفضية» مقابل 3.245 درهماً.

ستتوفر أيضاً هذا الموسم، وكما في كل عام، باقات كبار الشخصيات الأخرى التي تشهد طلباً كبيراً بفئاتها الشهيرة والمتنوعة، والتي تتضمن باقة كبار الشخصيات «الماسية» بسعر 7.350 درهماً، والباقة «البلاتينية» مقابل 3.100 درهم، والباقة «الذهبية» بقيمة 2.350 درهماً، والباقة «الفضية» مقابل 1.750 درهماً.

ويمكن لزوار القرية العالمية المتطلعين للحصول على باقات كبار الشخصيات الشراء شريطة أن تزيد أعمارهم على 18 عاماً، وأن يكونوا حاملين لهوية إماراتية سارية المفعول، بالإضافة إلى مجموعة من الشروط والأحكام الخاصة أيضاً.

3 مراحل لطرح الباقات

واستجابة للطلب الكبير على باقات كبار الشخصيات، ونظراً إلى الشعبية الكبيرة التي تحظى بها، سيتم طرح باقات كبار الشخصيات هذا الموسم عبر ثلاث مراحل مختلفة، وذلك ضماناً لحصول أكبر عدد ممكن من محبي القرية العالمية على باقاتهم بكل سهولة.

ستبدأ المرحلة الأولى بطرح كمية محدودة من باقتي كبار الشخصيات «ميجا» الجديدتين، وذلك صباح الأحد الموافق 21 سبتمبر في تمام الساعة 10:00 وحتى صباح الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر لغاية الساعة 9:00 أو حتى نفاد الكمية.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية اعتباراً من الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر اعتباراً من الساعة 10:00 صباحاً وستكون مخصصة للحجز المسبق على كميات محدودة من كل فئات باقات كبار الشخصيات التي تشمل «الماسية» و«البلاتينية» و«الذهبية» و«الفضية»، فضلاً عن باقتي «ميجا» الجديدتين مع رسوم مخصصة لهذا الحجز المسبق بقيمة 150 درهماً.

هذا وستنطلق المرحلة الثالثة من طرح باقات كبار الشخصيات للبيع أمام الجميع، وبكل الفئات، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28 سبتمبر في تمام الساعة 10:00 صباحاً.

واحتفاءً بانطلاق الموسم الـ 29 المرتقب، كشفت القرية العالمية، أنها ستقدم لضيوفها مفاجأة رائعة ستكون مخبأة ضمن إحدى باقات كبار الشخصيات، حيث سيحصل سعيد الحظ الذي يعثر عليها في باقته على شيك بقيمة 29.000 درهم، وذلك تزامناً مع مرور 29 موسماً على انطلاق الوجهة العائلية الأكثر زيارة في المنطقة. تعتبر هذه الجائزة بمثابة تكريم لزوار القرية العالمية، حيث سيحظى الفائز من خلالها على تجربة ذات ذكرى مميزة لا تنسى في هذه المناسبة.

هذا وسيحصل الضيوف من حاملي باقات كبار الشخصيات، على مجموعة من الامتيازات الخاصة التي تشمل تذاكر دخول كبار الشخصيات، والاصطفاف في مناطق مواقف كبار الشخصيات والحصول على بطاقة الروائع الخاصة بكبار الشخصيات، والتي يمكن استخدامها في العديد من الوجهات الترفيهية في القرية العالمية، من بينها العرض الشيق و«نيون جالاكسي اكس تشالنج زون» ومنطقة «كرنفال» الشهيرة.

تجدر الإشارة إلى أن القرية العالمية ستفتح أبوابها أمام الزوار للدخول إلى عالمها الأكثر روعة يوم الأربعاء 16 أكتوبر المقبل للاستمتاع بالموسم الـ 29 الخاص بها.

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