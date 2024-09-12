148 مليار درهم ودائع جديدة إلى البنوك الوطنية خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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عززت البنوك الوطنية الإماراتية جاذبيتها للودائع خلال النصف الأول من العام الجاري، لتستقطب ودائع جديدة بقيمة 148مليار درهم، ليرتفع الرصيد الإجمالي من 2.230 تريليون درهم بنهاية العام الماضي إلى 2.378 تريليون درهم نهاية شهر يونيو الماضي.

وأبانت مؤشرات للمصرف المركزي أن البنوك الإماراتية قد أصافت في المقابل 200 مليار درهم لمحافظة أصولها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ليرتفع إجمالي رصيدها التراكمي من 3.6 تريليونات درهم نهلية 2023 إلى 3.8 تريليونات درهم منتصف العام.

كما ارتفعت استثمارات البنوك الإماراتية خلال الأشهر الستة بقيمة 42 مليار درهم من 589 مليار درهم إلى 631 مليار درهم.

من جهة أخرى، زادت البنوك الوطنية من حجم الائتمان الممنوح من جانبها بقرابة 100 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، ليرتفع الرصيد التراكمي من 1.82 تريليون درهم نهاية 2023 إلى 1.91 تريليون منتصف العام الجاري.

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