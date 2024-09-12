المركزي: 45 مليار درهم استثمارات جديدة لبنوك الإمارات منذ بداية العام

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أضافت البنوك العاملة في الدولة 45 مليار درهم إلى إجمالي محفظتها الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري، ليرتفع الرصيد التراكمي للاستثمارات من 635.1 مليار درهم في نهاية 2023 إلى 680.2 مليار درهم في يونيو من العام الجاري 2024.

وأوضحت مؤشرات حديثة للمصرف المركزي صادرة اليوم أن قيمة الاستثمارات في السندات المحفوظة إلى حين تاريخ الاستحقاق بلغت 332.2 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير «سندات الدين» 279.6 مليار درهم بنهاية النصف الأول.

في المقابل، وصلت قيمة الاستثمارات في الأسهم 16.7 مليار درهم، بينما توزع ما يبلغ قيمته 51.7 مليار درهم في أوجه الاستثمارات الأخرى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز