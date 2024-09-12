«هب 71» تستقبل 21 شركة ناشئة جمعت 500 مليون درهم تمويلات

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت«هب 71» Hub71، للتكنولوجيا في أبوظبي عن استقبال 21 شركة ناشئة في المجموعة الـ 15 المنضمة إليها، ما يزيد العدد الإجمالي للشركات الناشئة التي تدعمها «هب 71» إلى 243 شركة. وبعد عملية اختيار دقيقة، ستدخل هذه الشركات في برنامج Access من Hub71، وفي منظومتيها المتخصصتين للأصول الرقمية والتكنولوجيا المناخية، حيث وصل إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة في هذه المجموعة إلى 134.9 مليون دولار (500 مليون درهم).

وتم اختيار الشركات الناشئة في المجموعة الـ 15 من بين أكثر من 1228 طلباً للانضمام إلى «هب 71»؛ ومنها 17 شركة ناشئة مقرها خارج دولة الإمارات؛ في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

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