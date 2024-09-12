«مراس» تطلق 200 فيلا في المرحلة الثانية لمجمع «ذا إيكرز» في دبي لاند

المصدر: دبي -البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «مراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن إطلاق مرتقب لأكثر من 200 فيلا جديدة، ضمن مجمع الفلل في «ذا إيكرز». يأتي هذا الإعلان عقب نجاح المشروع، وبيع ما يزيد على نصف وحدات المجمع في المرحلة الأولى.

يقع المشروع في قلب منطقة دبي لاند،. يضم المشروع 1,200 فيلا عصرية. وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في دبي القابضة للعقارات: «يؤكد النجاح الكبير للمرحلة الأولى من «ذا إيكرز» على التزامنا بخلق وجهات نابضة تركز على المجتمع، وتغذي الشعور بالانتماء والرفاهية. والآن نواصل مسيرتنا نحو التميز بإطلاق مرحلة جديدة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز