«العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» تدعم توطين الزراعة الذكية والعمودية

المصدر: دبي - البيان

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شاركت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في فعاليات النسخة الخامسة من المعرض العالمي للزراعة العمودية 2024، حيث يعد المعرض حدثاً بارزاً يجمع بين الابتكار الزراعي والتكنولوجيا الحديثة، ويهدف إلى استعراض أحدث التقنيات والأساليب الزراعية التي تركز على استدامة الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاجية في المساحات المحدودة.

في هذا السياق، ألقى الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، كلمة في الجلسة الافتتاحية بعنوان «الريادة في التطور الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي في الشرق الأوسط». لمعرض الزراعة العمودية العالمي 2024، الذي أقيم في مركز مؤتمرات لو ميريديان دبي الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024، والذي افتتح بحضور مروان عبدالله الزعابي - وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة.

وأوضح الدكتور الزعابي خلال كلمته رؤى الهيئة وأهدافها، وبين كيفية توزيع مساهماتها واستثماراتها، ودورها في تعزيز الأمن الغذائي. وأشار إلى أن قيمة الفجوة الغذائية العربية في عام 2022 بلغت حوالي 36.2 مليار دولار أمريكي، وأن الدول العربية تتمتع بإمكانات زراعية كبيرة تتطلب تبني أساليب زراعية مبتكرة وأنظمة إنتاج غذائي أكثر كفاءة لزيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السكان.

كما أكد أن توطين الزراعة الذكية والعمودية في الدول العربية سيساهم في تحسين كفاءة استخدام المدخلات الزراعية، وزيادة إنتاجية المحاصيل، والتحكم في التكاليف، وضمان ربحية المشاريع الزراعية، إضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية. وأوضح أن الزراعة العمودية تقدم حلاً واعداً للعديد من التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي العربي.

وأشار إلى أن الدراسات تتنبأ بنمو كبير في الزراعة العمودية في العديد من دول المنطقة، خصوصاً في الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، بفضل الابتكارات في تقنيات الزراعة. ومن المتوقع أن تشهد هذه الدول أعلى معدلات نمو في هذا القطاع خلال الفترة من 2023 إلى 2030. وأضاف إن العديد من دول الشرق الأوسط تدرك إمكانات الزراعة العمودية، وقد أطلقت سياسات ومبادرات لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، مثل الاستثمار في البحث والتطوير لتقنيات الزراعة العمودية، وتعزيز الإنتاج المحلي للغذاء، وإنشاء صناديق لدعم التكنولوجيا الزراعية.

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