الإمارات تستضيف ندوة «الإيكاو» الرابعة لدعم التنفيذ 2025 في أبوظبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) مذكرة تفاهم بشأن استضافة الدولة لأعمال ندوة الإيكاو الرابعة لدعم التنفيذ 2025، حيث وقع المذكرة سيف السويدي، مدير عام الهيئة، وخوان كارلوس سالازار أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو). جاء ذلك على هامش أعمال ندوة الإيكاو للتنقل الجوي المتقدم التي تختتم اليوم في مدينة مونتريال بكندا.

وقال سيف السويدي إن دولة الإمارات تواصل دعمها لتعزيز جهود التعاون في مجتمع الطيران المدني الدولي تحت مظلة منظمة الإيكاو، بما يخدم تطور ونمو قطاع الطيران المدني نحو آفاق أكثر تقدماً واستدامة.

وأضاف إن ندوة الإيكاو لدعم التنفيذ تمثل منصة مثالية لتوحيد الجهود نحو تنفيذ الخطط العالمية للمنظمة، والتي تهدف إلى تعزيز السلامة والأمن والاستدامة في قطاع الطيران، وأن استضافة الدولة لهذا الحدث المتميز تعكس المكانة المرموقة التي تتمتع بها الإمارات في مجال الطيران على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يأتي ذلك، بعد اختيار منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) لدولة الإمارات لاستضافة هذا الحدث، والذي تم الإعلان عنه في مايو من العام الجاري خلال أعمال الندوة العالمية الثالثة لدعم التنفيذ، والتي عقدت في بونتا كانا، بجمهورية الدومينيكان. وستعقد الندوة الرابعة لدعم التنفيذ في 2025 أبوظبي، حيث ستجمع قادة الطيران والخبراء من جميع أنحاء العالم لتعزيز أهداف المنظمة بمجالات السلامة والأمن والاستدامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز