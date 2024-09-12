جمارك دبي تؤكد أهمية الابتكار في تعزيز تجربة المسافرين عبر مطار دبي الدولي

المصدر: دبي - البيان

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قام الدكتور عبدالله بو سناد، مدير عام جمارك دبي، بزيارة تفقدية إلى مطار دبي الدولي مبنى 1 و3، لمتابعة سير العمل، والوقوف على الخدمات المتطورة المقدمة للمسافرين والمتعاملين، بالإضافة إلى الأنظمة الجمركية المستخدمة لتسهيل الإجراءات بأقل وقت ممكن، كما ناقش بو سناد التحديات المطروحة، ووضع الحلول المناسبة لها، بهدف تعزيز تجربة سفر سلسة وآمنة للقادمين إلى دولة الإمارات عبر مطارات دبي.

تأتي هذه الزيارة في إطار التزام جمارك دبي بتحسين وتطوير أداء العمليات الجمركية بالاعتماد على الخدمات المبتكرة، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والسياحة. وأكد مدير عام جمارك دبي أهمية دعم بيئة محفزة للأفكار الإبداعية، التي تسهم في تيسير إجراءات المسافرين والعملاء.

كما شدد بوسناد على أن حماية منافذ الإمارة وسلامة المجتمع والاقتصاد من مخاطر المواد الممنوعة والمقيدة والمقلدة تأتي في مقدمة أولويات جمارك دبي، مشبهاً دورها بالميزان الذي يوازن بين تسهيل حركة التجارة وتسريع حركة المسافرين وحماية الحدود من مخاطر التهريب، وذلك من خلال كوادر مؤهلة ومتخصصة. شارك في الزيارة التفقدية ياسر سعيد المسلمي، استشاري أول الشؤون الجمركية، المهندس عادل السويدي، مدير إدارة الدعم الفني، خالد أحمد، مدير إدارة عمليات المسافرين بالإنابة، خليفة بن شاهين، مدير مبنى المطار رقم 3.

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