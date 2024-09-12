سوق دبي يتماسك قرب مستوى 4350 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

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اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.6 مليار درهم في ختام منتصف جلسات الأسبوع، موزعة بواقع 1.25 مليار درهم في سوق أبوظبي، و388.6 مليون درهم في سوق دبي.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 4350 نقطة في ختام تداولات أمس، منتصف جلسات الأسبوع، ليغلق مؤشر السوق عند 4346.42 نقطة، منخفضاً بـ0.94 %.

واستحوذت 3 أسهم في سوق دبي المالي على ما يقارب من نصف سيولة السوق بنسبة 47 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 388.6 مليون درهم، وهي «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» بسيولة ناهزت 182.6 مليون درهم. وتصدر سهم «الاستشارات المالية الدولية» ارتفاعات 7 أسهم بالسوق مرتفعاً 12.55 %، وصعدت في سوق دبي أسهم تيكوم 1.97 %، وسكون للتأمين 1.43 %، وديوا 0.42 %.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9322.72 نقطة متراجعاً 0.85 %. واستحوذ سهم «إن إم دي سي إنيرجي» على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسوق أبوظبي بسيولة 229.9 مليون درهم، ليرتفع سهم الشركة بنسبة 20 % عند 3.35 دراهم في بداية تداوله بأول يوم إدراج قبل أن يتقلص ارتفاعه إلى 7.9 % بختام الجلسة، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 170.3 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 98 مليون درهم. وشهد سوق أبوظبي، تنفيذ صفقتين كبيرتين على «فينكس كروب» بقيمة 29 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقتين على 20 مليون سهم بسعر 1.45 درهم للسهم. كما ارتفع في أبوظبي، أسهم رأس الخيمة للأسمنت 5.7 %، وريسبونس بلس القابضة 1.9 %، وألف للتعليم القابضة 1.74 %.

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