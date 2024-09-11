«دبي للأمن الإلكتروني»: دبي رائدة في التحول الرقمي الآمن

المصدر: دبي - وام

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أكد عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع وأنظمة خدمات الأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن دبي من المدن الرائدة في مجال التحول الرقمي الآمن حيث عملت في السنوات الأخيرة على تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تضمن حماية المعلومات للأفراد والمؤسسات المختلفة وتحسين الخدمات الذكية وتحديثها باستمرار فيما أنشأت مراكز للأمن السيبراني ووضعت لها تشريعات وقوانين لحماية البيانات ومواجهة التهديدات الإلكترونية مما يعزز من حماية الأمن الوطني الرقمي.

وأضاف على هامش مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3 الذي انطلقت أعماله في مدينة جميرا بدبي إن دبي تبنت تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك شين في إقامة مشاريع رقمية مستدامة وتحليل البيانات الضخمة لمواجهة التحديات المستقبلية في مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبيئة والمناخ فيما عملت دبي على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مما يساهم في تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الرقمية المعاصرة.

وقال إن دبي وضعت استراتيجيات وسياسات للأمن الإلكتروني للمجتمع والمؤسسات هي الأولى من نوعها في المنطقة للاستفادة من خدماتها ولضمان استخدامها بشكل موثوق به وآمن مع التركيز على حماية البيانات الشخصية وعدم إساءة استخدام هذه التكنولوجيا وتفادي أي تهديدات أمنية محتملة وتأمين أفكار أصحاب المشاريع من خلال نظام منيع إلكترونياً يواكب العالم الرقمي المتسارع.

من جانبه، استعرض المقدم الدكتور عيسى أحمد المطوع الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، أحدث البرامج للتنبؤ بالحرائق باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لمدة 5 سنوات للمناطق الأكثر خطورة والعمل على توعية المجتمع لسلامتهم وتحسين الاستجابة السريعة وتقليل المخاطر وحقق هذا البرنامج «جاهزية الدفاع المدني بدبي» بنجاح وبتوجيهات من معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد بتطبيق هذا البرنامج على كافة إمارات الدولة كما يدرس الدفاع المدني ابتكار روبوت يتم التحكم به عن بعد عن طريق غرف عمليات متخصصة يحدد من خلالها مواقع الحرائق بدقة ويكافح الحرائق بدون تدخل بشري وسيتم التعاون مع كبرى الشركات في سان فرانسيسكو لبحث إمكانية تطبيقها.

من جهته، أفاد صقر عريقات الشريك المؤسس والإداري لشركة «رايد مارك» بأن استراتيجية البلوك شين الرسمية لدبي دعمت المشاريع الناشئة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والبلوك شين حتى أصبحت دبي أكبر بيئة محلية تحتضن 2000 شركة بهذا المجال، منوهاً بأن دبي أصبحت وجهة للمستثمرين والمواهب والخبرات من أنحاء العالم كونها تملك كل المقومات لإنجاح المشاريع التكنولوجية ودعم الابتكار والدراسات في هذا القطاع.

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