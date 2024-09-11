الإمارات تشارك في «عالم الصمامات 2024» في دوسلدورف ديسمبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

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تشارك الإمارات في «معرض عالم الصمامات 2024» في مدينة دوسلدورف الألمانية من 3 إلى 5 ديسمبر 2024، والذي يمثل فرصة ضخمة للمشترين في الشرق الأوسط وكذلك للجهات الصناعية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع مشاركة أكثر من 520 جهة عارضة من 36 دولة، بما في ذلك 429 شركة دولية و91 شركة ألمانية.

ووفقاً لتقرير صادر عن «جلوبال ماركت إنسايتس»، فإن الدول الرئيسة التي تستهلك الصمامات الصناعية في الشرق الأوسط هي، الإمارات، ومصر والسعودية. ومن المتوقع أن يصل سوق الصمامات الصناعية في الشرق الأوسط إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار أمريكي في غضون الخمس إلى السبع سنوات القادمة، بعد أن كان يبلغ 2.5 مليار دولار، وذلك بفضل التطور السريع للبنية التحتية في المنطقة، مع نمو سنوي مركب يزيد عن 6%.

وقال فريدريش جورج كيرير، مدير المحفظة العالمية لدى «ميسي دوسلدورف» في لقاء صحفي في دبي: إن الإمارات تعد مركزاً رئيساً للشركات في الشرق الأوسط وواحدة من أكبر الأسواق العالمية للصمامات الصناعية، و«بالرغم من الأحداث الجيوسياسية، إلا أن الطلب على الصمامات الصناعية في الشرق الأوسط، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، استمر في النمو بشكل كبير بفضل التطورات الهائلة في البنية التحتية. لطالما كانت صناعة النفط والغاز من أكبر المشترين التقليديين لهذه الصمامات، لكن التطور السريع في قطاعات مثل تحلية المياه ومعالجة المياه وتوليد الطاقة قد ساهم في زيادة الطلب على هذه الصناعة».

وأضاف كيرير إن المنتجات التي سيتم عرضها تشمل أيضاً أنظمة الصمامات الذكية التي تدعم كفاءة استهلاك الطاقة وحماية البيئة، مما يتماشى مع تركيز دول مجلس التعاون الخليجي على الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية.

وسيضم المعرض مجموعة واسعة من الابتكارات والحلول المتعلقة بالتحول الطاقوي العالمي، وصناعة البناء، وقطاع المياه والصرف الصحي، والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية، وقطاع بناء السفن والصناعات البحرية، بالإضافة إلى الصناعات التقليدية للوقود الأحفوري مثل النفط والغاز.

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