«موانئ أبوظبي» ترسي عقوداً بـ420 مليون درهم لتوريد رافعات إلى «زد بيه إم سي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أرست مجموعة موانئ أبوظبي، عقوداً بتكلفة إجمالية تزيد على 420 مليون درهم إلى شركة شنغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة (زد بيه إم سي)، تورد بموجبها 6 رافعات رصيف و17 رافعة جسرية مطاطية هجينة، ليتم تشغيلها في مشاريعها بمحطة «نيو إيست مول» بميناء بوانت نوار الكونغولي، وموانئ نواتوم – محطة لواندا في أنغولا.

وبموجب عقود الترسية، سيستقبل كل من ميناء بوانت نوار ومحطة لواندا ثلاث رافعات رصيف من نوع «سوبر بوست باناماكس»، القادرة على تغطية 21 صفاً من الحاويات وبمسافة تصل إلى 60 متراً. ومن ناحية أخرى، سيحصل ميناء بوانت نوار على ثماني رافعات، في حين ستحصل محطة لواندا على تسع رافعات. وستسهم الرافعات الجسرية المطاطية الهجينة في توفير ما يصل إلى 60% من الوقود، مقارنة بمثيلاتها من رافعات الديزل التقليدية، بما يعادل مليون لتر وقود سنوياً، وحوالي 5,000 طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، مجموعة موانئ أبوظبي: «يسعدنا إحراز هذا التقدم في تنفيذ اتفاقيات الامتياز التي أبرمناها في أنغولا والكونغو، حيث ستشكل هذه الرافعات مرفقاً حيوياً يسهم في تطوير وتحديث العمليات في الميناءين. ويأتي هذا التقدم تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الشركاء الرئيسين في جميع أنحاء العالم، وفي إطار التزامنا الراسخ بالاستثمار في تطوير البنى التحتية لمحطاتنا، وتبنينا للتكنولوجية المتقدمة والحلول الابتكارية التي نهدف من خلالها إلى إضافة قيمة حقيقية لمتعاملينا وشركائنا، وتحقيق الازدهار الاقتصادي للمجتمعات التي نعمل بها».

ومن جانبه، قال ريكي يو، أمين حزب ورئيس مجلس إدارة شركة «زد بيه إم سي»: «انطلاقاً من مكانتنا العالمية الرائدة في قطاع الرافعات ومعدات الموانئ، فإن الحضور العالمي لشركة زد بيه إم سي لا يضاهى، وتدعمه فرقنا من المختصين والخبراء في المجال. ويسرنا توسيع نطاق هذه الشراكة الممتدة لسنوات مع مجموعة موانئ أبوظبي، وهي أحد متعاملينا الرئيسين، وتزويدها برافعات الرصيف الحديثة من نوع سوبر بوست باناماكس بما يخدم توسع أعمالها في قارة أفريقيا».

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة موانئ أبوظبي أبرمت في يونيو 2023 اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً مع حكومة جمهورية الكونغو لإدارة وتشغيل محطة «نيو إيست مول» متعددة الأغراض في ميناء بوانت نوار، باستثمارات تزيد على 500 مليون دولار أمريكي على مدار مدة الاتفاقية، ومن المقرر أن تقوم المحطة بمناولة الحاويات والبضائع العامة والسائبة وأنواع أخرى من البضائع.

وفي أبريل 2024، أبرمت المجموعة اتفاقية امتياز لمدة 20 عاماً (قابلة للتمديد لعشرة أعوام أخرى) مع سلطة موانئ لواندا لتحديث وتشغيل محطة لواندا متعددة الأغراض في أنجولا. وستخصص المجموعة استثمارات لهذا المشروع تقارب 250 مليون دولار أمريكي لتحديث المحطة وتطوير مركز الخدمات اللوجستية، على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، مع إمكانية زيادة قيمة الاستثمار إلى 379 مليون دولار أمريكي على امتداد فترة الامتياز ورهناً بالطلب في السوق.

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