دور كبير لشركاء مفاجآت صيف دبي في تقديم تجربة استثنائية 2024

المصدر: دبي - البيان

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نجحت مفاجآت صيف دبي 2024 في تأكيد دورها المهم كمحفز للعديد من القطاعات الاقتصادية ونمو السياحة، حيث أكد الشركاء الاستراتيجيون وأصحاب المصلحة في مختلف أنحاء المدينة أن دورة العام الحالي تعد واحدةً من أنجح الدورات في تاريخ المهرجان، مع تقديم تجارب استثنائية وفعاليات مشوقة، وآلاف العروض الترويجية المذهلة والتخفيضات والجوائز الكبرى في مختلف أنحاء المدينة. ونجح التعاون مع المؤسسات الرائدة في مساعدة السكان والزوار على قضاء أجمل الأوقات في دبي خلال موسم الصيف مع العائلات والأصدقاء والأزواج والأفراد، وكذلك الباحثين عن تجارب استثنائية بأسعار لا تقبل المنافسة، وشهدت افتتاح العديد من العلامات التجارية الجديدة بالمراكز التجارية بدبي خلال فترة المفاجآت.

ويسلط نجاح مفاجآت صيف دبي 2024، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الضوء على الدور الحيوي للشراكات الاستراتيجية في تعزيز جاذبية المدينة كوجهة سياحية متنوعة، مع تسليط الضوء على مكانتها كواحد من أفضل الأماكن للمعيشة والعمل والزيارة بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، حيث لعبت هذه الشراكات في مختلف أنحاء المدينة دوراً فعالاً في تقديم تجربة صيفية لا تُنسى للجميع، وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتسوق والترفيه والسياحة.

جهود مشتركة

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في معرض تعليقه على نجاح دورة عام 2024 من مفاجآت صيف دبي: «أثبتت مفاجآت صيف دبي 2024 مكانة المدينة وقدرتها على تنظيم تجارب صيفية استثنائية تجذب مجموعة واسعة من السكان والزوار، حيث نجحت الجهود المشتركة مع شركائنا والجهات المعنية في تسليط الضوء على ما تقدمه دبي من عروض التجزئة الرائعة، والمعالم السياحية المذهلة، وتجارب الضيافة وتناول الطعام المعروفة عالمياً، والمتنزهات الترفيهية الممتعة، وغيرها من الأنشطة والتجارب التي تناسب الجميع. وتواصل مفاجآت صيف دبي أهميتها ضمن استراتيجيتنا للسياحة الموسمية، كما تعزز مكانة دبي العالمية كوجهة مفضلة للزيارة على مدار العام. كما ساهم الدعم المقدم من شركائنا في تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة، ونحن نتطلع إلى مواصلة هذا الزخم في الدورات المقبلة من هذا الحدث الصيفي المميز».

وأكد تجار التجزئة والوجهات السياحية في جميع أنحاء المدينة، التزامهم بضمان تميز دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي، وتسجيل أداء استثنائي في ما يتعلق بأعداد الزوار والمبيعات.

علامات تجارية جديدة

قال هيثم حجار، مدير إدارة الأصول، الفطيم العقارية: «اتسمت دورة مفاجآت صيف دبي 2024، كما عهدناها في كل عام، بتعاون رائع بين الجميع في دبي فستيفال سيتي مول، حيث شهدنا زيادة كبيرة في إجمالي عدد الزوار في جميع مراكز التسوق الخاصة بنا بالمقارنة مع نسخة العام 2023. وحقق الأسبوع الأخير من شهر يوليو زيادة مذهلة بنسبة 11% في أعداد زوار مختلف المنافذ التجارية داخل دبي فستيفال سيتي مول فقط. ولعل أبرز ما يميز هذا الموسم هو افتتاح العديد من العلامات التجارية الجديدة لأبوابها في الوجهة، بما في ذلك ماركت آيلاند، أكبر قاعة للطعام في الشرق الأوسط، إلى جانب متاجر جيجل وليتول، وشيفيلي، وأوستريو ماريو. كما شهد سحبنا الترويجي تسوق واربح فوز الكثير من الضيوف بجوائز فورية يومية. وتواصل مفاجآت صيف دبي صدارتها على جدول فعاليات دبي للتجزئة وتعزيز الابتكار وترسيخ مكانة المدينة وجهةً سياحية رائدة على مدار العام. ونشكر جميع شركائنا على دعمهم الثابت والتزامهم بجعل هذا الصيف مميزاً لضيوفنا، ونتطلع إلى شتاء مليء بالفرح والمرح مع المزيد من التجارب الجديدة الممتعة في وجهاتنا المختلفة».

ركيزة مهمة

من جهته، قال فؤاد شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات لدى ماجد الفطيم العقارية: «تشكل مفاجآت صيف دبي ركيزةً مهمةً في جدول فعاليات التجزئة في دبي، ونفتخر في مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم بالإسهام في هذا الحدث المميز. ونوفر للمتسوقين فرصاً رائعة للربح، بما في ذلك سيارة فاخرة من جاغوار وسحوبات شير مليونير، فضلاً عن عروض لا تُضاهى، تتضمن استرداداً نقدياً فورياً على شكل نقاط شير، إلى جانب التزامنا بتوفير أجواء لا تُنسى. واستضفنا أيضاً العديد من الأنشطة العائلية والعروض الترفيهية الحية، مما يؤكد مكانتنا في صدارة وجهات التجزئة. كما أنها تشكل دليلاً على جاذبية دبي على مدار العام، ولا سيما في ضوء النمو المستمر لقطاع السياحة في الإمارة».

عروض استثنائية

وفي هذا الإطار، علقت نسرين بستاني، مدير العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لميركاتو وتاون سنتر جميرا قائلةً: «حققت دورة هذا العام من مفاجآت صيف دبي نجاحاً مذهلاً. وكانت العروض الاستثنائية التي قدمها مركز ميركاتو ومركز تاون سنتر جميرا، إلى جانب العروض الترفيهية الرائعة مثل السيرك، وتجربة التزحلق الفريدة من نوعها والجوائز النقدية الأسبوعية قد أسهمت في توافد العديد من المتسوقين لقضاء أمتع الأوقات في التسوق والترفيه معاً. وقد لاحظنا زيادة ملحوظة في عدد الزوار بنسبة 40% وزيادة المبيعات بنسبة 30% في كلا المركزين مما انعكس بشكل إيجابي على مختلف متاجر التجزئة وعمليات الشراء. ونحن نتطلع بشغف إلى مشاركتنا في الدورة الثلاثين لمهرجان دبي للتسوق 2025».

سحوبات كبرى

وقالت ليلى سهيل، عضو مجلس الإدارة رئيسة لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات: «لقد فاقت نسخة 2024 من مفاجآت صيف دبي كل توقعاتنا. حيث أدت الحملات الترويجية الحصرية التي أطلقها تجار المجوهرات، بالإضافة إلى السحوبات الكبرى، إلى مشاركة واسعة من السكان والزوار على حد سواء، مما يبرز جاذبية الذهب والمجوهرات في قطاع التجزئة المتنوع في دبي. لقد انعكست الطاقة والحماس التي سادت طوال المفاجآت بشكل إيجابي على تجار التجزئة لدينا، وعززت من مكانة دبي كوجهة عالمية للمجوهرات ملتزمة بتقديم تجارب عملاء استثنائية».

وأُقيمت «مفاجآت صيف دبي 2024» بدعم من الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف وبلوواترز وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، و&e، وماجد الفطيم (سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، ومراكز تسوق نخيل (ابن بطوطة مول، وسوق التنين 2، وبالم ويست بيتش، ونخيل مول، وذا فيو آت ذا بالم)، وطلبات.

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