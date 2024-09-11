«دبي كوميرسيتي» توقع مذكرة تفاهم مع «eBay» بمجال التجارة الإلكترونية

المصدر: البيان

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وقّعت دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة الأولى من نوعها في المنطقة والمتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" و"وصل" العقارية، مذكرة تفاهم مع منصة eBay العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، وذلك بهدف تحديد أطر التعاون المشترك الذي يهدف إلى تعزيز نمو أعمال الشركات العاملة تحت مظلة دبي كوميرسيتي وحجم مبيعاتها ونطاق توسعها ووصولها عبر أسواق eBay الرقمية.

وجرى الكشف عن هذا التعاون خلال حفل رسمي أقيم في مقر دبي كوميرسيتي، حيث قام كل من عبد الرحمن شاهين، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي كوميرسيتي، وأشيش تشابرا، نائب الرئيس والمدير العام للقطاعات العالمية في eBay بتوقيع مذكرة التفاهم بحضور ممثلين من كلا الجانبين.

وبهذه المناسبة، قال عبد الرحمن شاهين: "من شأن شراكتنا مع منصة eBay الرائدة تعزيز الحضور الرقمي للشركات العاملة تحت مظلة دبي كوميرسيتي وزيادة فرص النمو والاستثمار لديها وتوسيع نطاقها العالمي من خلال الوصول إلى أكثر من 190 سوق حول العالم، فضلاً عن توفير المزيد من الحلول الرقمية المجزية التي تنسجم مع مستهدفاتنا الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال على الشركات من مختلف القطاعات، وتطوير العمليات التجارية للشركات في المنطقة".

وأعرب شاهين عن ثقته بهذه الخطوة التي ستشكل إضافة قيمة إلى منظومة الخدمات الاستثنائية والمزايا الفريدة التي توفرها دبي كوميرسيتي، والتي تضمن تلبية جميع احتياجات الشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية المرخصة لديها، من مرافق وخدمات لوجستية ذكية وبنية تحتية وتكنولوجية متقدمة.

ومن جانبه، قال أشيش تشابرا، نائب رئيس القطاعات العالمية في eBay: "يتمحور تركيزنا الأساسي في دولة الإمارات حول تمكين أصحاب المشاريع التجارية على المستوى المحلي من توسيع نطاق عمليات البيع لديهم عالمياً من خلال سوقنا الذي يتيح لهم الوصول إلى 132 مليون عميل في 190 دولة. ويسعدنا التعاون مع دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة الأولى من نوعها والمتخصصة في قطاع التجارة الرقمية في خطوةٍ نثق بأنها ستعزز نمو إمدادات أكثر البضائع والمنتجات طلباً في دولة الإمارات، بما فيها قطع غيار السيارات والمنتجات الفاخرة، وذلك بالاعتماد على بنيتنا التحتية التي من شأنها دعم النمو وإعادة تشكيل مشهد التجارة الرقمية".

وأضاف تشابرا أن الخطوة الجديدة تمثل فرصةً قيمةً تتيح للشركات التعرف على سبل الاستفادة من منصة eBay، بدعمٍ من دبي كوميرسيتي، وذلك لتوسيع وتطوير عمليات التجارة الرقمية الخاصة بهم على مستوى العالم".

وبموجب هذا التعاون، يمكن للشركات التي تتخذ من دبي كوميرسيتي مقراً لها الوصول إلى المتعاملين الدوليين من خلال أسواق eBay، فضلاً عن المشاركة في البرامج والندوات التدريبية التي ينظمها خبراء المنصة حول حلول تصدير التجارة الرقمية وأفضل السياسات والممارسات المتبعة وآليات وسبل تعزيز فرص التصدير عن طريق تجارة التجزئة الرقمية، والحصول على اشتراك مجاني في متجر eBay Basic لمدة ثلاثة أشهر، وغيرها من الميزات التي تعزز نمو شركات المنطقة الحرة ووصول خدماتها على المستوى العالمي.

وبدورها، ستقدم دبي كوميرسيتي الدعم اللازم لـ eBayفيما يتعلق بتشجيع الشركات التي تعمل تحت مظلتها على المشاركة في ورش العمل والندوات والفعاليات التعليمية التي تنظمها، علماً أنها ستوفر البنية التحتية اللازمة لتنظيم هذه البرامج، كما ستقدم دبي كوميرسيتي كامل الدعم المطلوب لمستخدمي منصة eBay الرقمية الراغبين بتأسيس أعمالهم في إمارة دبي.

تجدر الإشارة إلى أن eBay تعد شركة عالمية رائدة في مجال التجارة الإلكترونية من خلال منصات Marketplace الخاصة بها، والتي تربط ملايين التجار والمتعاملين في أكثر من 190 سوقاً حول العالم، بالإضافة إلى مجموعة تطبيقات الهاتف المحمول من " eBay". وتشمل مجموعة علامات "إيباي" التجارية كل من (eBay Marketplace) و(eBay Classifieds Group).

تأسست eBay في عام 1995 في سان خوسيه، كاليفورنيا، وهي تعد واحدة من أكبر الأسواق وأكثرها حيوية في العالم ومن أبرز المنصات التي توفر قيمة عالية عبر تشكيلتها الواسعة والمتميزة من المنتجات. في عام 2023، نجحت eBay بتحقيق أكثر من 73 مليار دولار من حجم البضائع الإجمالي. لمزيد من المعلومات حول الشركة ومحفظتها العالمية من العلامات التجارية عبر الإنترنت، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: www.ebayinc.com.

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