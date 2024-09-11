أسهم «إن إم دي سي إينيرجي» تقفز 20% في أول يوم تداول

المصدر: أبوظبي - البيان

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قفزت أسهم وحدة الطاقة التابعة لمجموعة «إن إم دي سي» (NMDC)، وهي مزود لخدمات البناء والجرف البحري المتعلقة بقطاع الطاقة، في أولى جلسات تداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد جمع 3.22 مليارات درهم (877 مليون دولار) في أكبر طرح عام أولي في الإمارات هذا العام.

وافتتحت الأسهم عند 3.35 دراهم، بزيادة 20% عن سعر الطرح البالغ 2.8 درهم للسهم، قبل أن تقلص مكاسبها إلى 11%.

وكشفت شركة «إن إم دي سي إينيرجي»، أن طرحها العام الأولي سجل إقبالاً كبيراً على الاكتتاب تجاوز الأسهم المتاحة بمقدار 31.3 مرة.

وترأس محمد حمد غانم حمد المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة «إن إم دي سي إينيرجي»، مراسم قرع جرس سوق أبوظبي للأوراق المالية، معلناً الافتتاح الرسمي للسوق. وقد حضر الحفل محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إن إم دي سي»، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة كل من مجموعة «إن إم دي سي» وشركة «إن إم دي سي إينيرجي» إضافة إلى نخبة من الضيوف المرموقين الذين شاركوا في الاحتفال بنجاح الطرح العام الأولي للشركة وتحولها إلى شركة مدرجة في السوق المالية.

وتم طرح 1.15 مليار سهم من أسهم شركة «إن إم دي سي إينيرجي»، أي ما يمثل 23% من القيمة الكلية لرأس مال الشركة، بسعر 2.8 درهم للسهم الواحد. وتم تخصيص نحو 0.17% للمستثمرين الأفراد و6% للمستثمرين من الشركات في نهاية المطاف.

كان طرح «إن إم دي سي إينيرجي» هو الأكبر في الإمارات هذا العام، متجاوزاً طرح أسهم بقيمة 515 مليون دولار من قبل شركة «ألف للتعليم».

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