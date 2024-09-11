المصرف المركزي يضيف 89 مليار درهم لأصوله الأجنبية خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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أضاف المصرف المركزي ما يتجاوز قيمته 89 مليار درهم إلى قاعده أصوله الأجنبية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، ليصل الرصيد التراكمي لأصوله الأجنبية من 681.2 مليار درهم نهاية العام الماضي إلى 770.6 مليار درهم في شهر يونيو 2024.

وأظهرت مؤشرات حديثة للمصرف، اليوم، أن إجمالي رصيد الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج قد بلغ 533.8 مليار درهم نهاية مايو المنقضي من العام الجاري مقارنة بنحو 443.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

واستقر رصيد الأوراق المالية الأجنبية عند قيمة 179.7 مليار درهم مقابل 187.1 في ديسمبر 2023 بينما ارتفعت قيمة الأصول الأجنبية الأخرى المملوكة للمصرف من 50.5 مليار درهم في 2023 إلى 57.3 مليار درهم في شهر يونيو الماضي.

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