المصرف المركزي: تقلص طفيف بأصول مصارف الإمارات خلال شهر مايو

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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انخفض إجمالي أصول البنوك متضمنة شهادات القبول المصرفية بنسبة طفيفة لم تتعدَّ 0.2% وفق تقرير حديث للمصرف المركزي أبان تقلصها من 4.296 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل إلى 4.287 تريليون درهم في نهاية شهر مايو.

في المقابل ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.7 % من 2,063 تريليون درهم إلى 2.077 تريليون درهم في نهاية شهر مايو، مستنداً إلى زيادة كل من الائتمان الأجنبي بنسبة 0.9% وزيادة الائتمان المحلي بنسبة 0.7%، مع استناده بدوره إلى الزيادات في ائتمان القطاع العام بنسبة 0.6%، والقطاع الخاص بنسبة 1.2%، متجاوزاً الانخفاضات التي حدثت في ائتمان كل من القطاع الحكومي بنسبة 2.2%، والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.4%.

وتراجع أيضاً إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.4% ومن إجمالي رصيد تراكمي بلغ 2.717 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل إلى 2.678 تريليون درهم في نهاية شهر مايو، وذلك تأثراً بانخفاض ودائع غير المقيمين بنسبة 4.6%، إلى جانب تراجع رصيد ودائع المقيمين بنسبة 1.2% الناتج عن تقلص ودائع الحكومة بنسبة 8.7%، وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.1%، رغم ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 2.7%.

وأظهر التقرير توسع القاعدة النقدية بنسبة 1.8% من 714.3 مليار درهم في نهاية شهر أبريل إلى 727.1 مليار درهم إماراتي في نهاية شهر مايو مدفوعة بالنمو في العملات المصدرة بنسبة 1.4%، وكل من الحساب الاحتياطي والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 3.3% و29.4% على التوالي، بما استوعب تقلص انخفاض الأذون النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 12.2% نهاية مايو.

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