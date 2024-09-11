تواصل الإقبال القوي على العقارات الفاخرة في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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تواصل الطلب القوي على العقارات الفاخرة في دبي، حيث شهدت التصرفات العقارية في الإمارة أمس بيع عدة وحدات فاخرة، كان من أبرزها صفقة بيع شقة سكنية على المخطط في منطقة قناة دبي المائية ضمن مشروع «ون كنال» بقيمة 60 مليون درهم، كما بيعت شقة أخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 24 مليون درهم، وتمتد على مساحة 592 متراً مربعاً.

وبلغ إجمالي قيمة التصرفات العقارية في الإمارة أمس، أكثر من 3.34 مليارات درهم، تمت عبر 869 صفقة.

وشهدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي تسجيل 715 مبايعة بقيمة 1.89 مليار درهم، منها 76 مبايعة لأراضٍ، و575 مبايعة لوحدات سكنية، و64 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المبيعات، أمس، من حيث القيمة بـ 115 مليون درهم عبر 15 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بقيمة 78 مليون درهم، نتجت عن 45 صفقة، وثالثاً منطقة مرسى دبي بـ 69 مليون درهم عبر 9 صفقات، ورابعاً منطقة مدينة المطار عبر 22 صفقة بقيمة 68 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.15 مليار درهم تمت عبر 143 معاملة، منها 39 رهناً لأرض، و163 رهناً لوحدات سكنية، و7 رهونات لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 11 هبة بقيمة 300 مليون درهم.

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