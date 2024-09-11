«اقتصادية عجمان» توقع اتفاقية تعاون مع مصرف رويا لاستقطاب الاستثمارات

المصدر: عجمان ــ وام

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وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أمس، اتفاقية تعاون مع مصرف رويا الإسلامي، وذلك بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وتعزيز المكانة والمقومات التنافسية للإمارة.

تسهم الاتفاقية في تسهيل رحلة المتعامل أثناء إنشاء الحسابات المصرفية، وتقديم استثناءات مصرفية لأصحاب الحسابات المصرفية لدى رويا الإسلامي، وضمن التشريعات والقوانين القائمة، وتقديم الخدمات المصرفية لأصحاب الأعمال وفق أرقى المعايير الدولية.

وقال عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام الدائرة: إن الشراكة الجديدة مع مصرف رويا الإسلامي الرقمي تنفذ خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق أهداف الدائرة في تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، وتسهيل رحلتهم في فتح الحسابات المصرفية وتعكس التزامها بتقديم خدمات متكاملة ومتميزة للمستثمرين.

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