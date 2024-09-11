المصدر: أبوظبي - وام

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أكد صقر حمدان الزعابي، نائب المدير العام لوحدة «سندك» لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، التي أنشأها مصرف الإمارات المركزي، أن «سندك» تلعب دوراً محورياً في خلق بيئة مالية مستقرة وموثوقة، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات الدولية، وتعزيز الشفافية والنزاهة، وترسيخ مكانة الإمارات الرائدة مركزاً مالياً عالمياً موثوقاً.

وقال في تصريحات له: «إن الوحدة تلقت منذ إطلاقها مجموعة واسعة من الشكاوى المتعلقة بالمنشآت المالية المرخصة، معظمها تتعلق ببطاقات الائتمان والحسابات المصرفية، مع التركيز على الاحتيال أو مشاكل في الخدمة، بينما كانت الشكاوى المتعلقة بتأمين السيارات هي الأكثر انتشاراً فيما يخص قطاع التأمين».

وأشار إلى جهود «سندك» الرامية إلى تعزيز الثقة في القطاع المالي والتأميني، إذ تقدم مستوى عالياً من الحماية للمستهلك

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