سوق دبي يقفز إلى أعلى مستوياته في 10 سنوات

المصدر: دبي ــ محمد عباس

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صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ0.65% أو ما يعادل 28.36 نقطة في تداولات أمس، مسجلاً 4387.48 نقطة، وهو أعلى مستوى في 10 سنوات، وتحديداً منذ جلسة 27 نوفمبر 2014، ليربح السوق نحو 5.4 مليارات درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والمالية والصناعة والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 730.4 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 735.7 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «دبي للمرطبات» ارتفاعات 25 سهماً بسوق دبي مرتفعا 14.8%، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بنحو 102.3 مليون درهم، ليغلق عند 8.59 دراهم مرتفعاً 06.1%، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ41.4 مليون درهم مرتفعاً 2.26% ليغلق عند 20.35 درهماً، ثم «سالك» جاذباً 30.4 مليون درهم، ليغلق عند 3.91 دراهم مرتفعاً 2.01%، حيث سجل السهم أعلى مستوى له على الإطلاق منذ الإدراج، ليصل إلى 3.95 دراهم خلال جلسة أمس.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «أجيليتي للمخازن» 5.86%، و«أمان» بنسبة 3.35%، و«الاســـــتشارات المالية الدوليــــــــة» بنســــبة 3.2%، و«دبــــــي الإــــــسلامي» بنسبة 0.97%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 46.3 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 157 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 110.7 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.50% إلى مستوى 9402.46 نقطة، ليربح السوق نحو 14 مليار درهم في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 159.3 مليون درهم، تلاه «رأس الخيمة العقارية» جاذباً 89.5 مليون درهم.

ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 82.7 مليون درهم مرتفعاً 2.7% ليغلق عند 13.64 درهماً.

وتعزز أداء سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، بارتفاع أسهم «بنك أم القيوين الوطني» 15%، و«رأس الخيمة العقارية» 5.4%، و«البنك التجاري الدولي» 5.3%، و«أبوظبي اﻷول» 2.7%.

مكاسب وسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 19.4 مليار درهم في جلسة أمس، مدعومة بأداء الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.561 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول من أمس إلى 3.581 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.845 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و735.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة تقارب 1.4 مليار درهم، موزعة بواقع 1.07 مليار درهم في سوق أبوظبي، و324.4 مليون درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 417.5 مليون سهم عبر تنفيذ 31.6 ألف صفقة.

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