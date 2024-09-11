«القابضة ADQ» تؤسس «كيو موبيليتي» لدعم خدمات النقل

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «القابضة» (ADQ)، عن تأسيس شركة «كيو موبيليتي» (Q Mobility)، بهدف تحسين التنقل من خلال حلول نقل ذكية.

وستتولى الشركة إدارة عمليات وتطوير منظومة أبوظبي للتعرفة المرورية (درب)، ومنظومة المواقف في أبوظبي (مواقف)، تحت إشراف دائرة البلديات والنقل متمثلة بمركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، مع تقديم حلول مستدامة ومتكاملة تدعم نمو الإمارة وتطورها.

وستركز «كيو موبيليتي» على توفير حلول موثوقة ومريحة عبر توظيف أحدث التقنيات المبتكرة. وتعد الشركة جزءاً من محفظة قطاع النقل والخدمات اللوجستية، التابعة لـ«القابضة» (ADQ)، التي تتضمن مطارات أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، والاتحاد للطيران، وطيران ويز أبوظبي، والاتحاد للقطارات.وتشرف منظومة «درب»، التي أطلقت في عام 2021، على إدارة ثماني بوابات تعرفة مرورية في إمارة أبوظبي موزعة على الجسور الرئيسية المؤدية من المدينة وإليها، وأسست منظومة «مواقف» في عام 2009 لتزويد السائقين في الإمارة بمواقف عامة.

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