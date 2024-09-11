إدراج «إن إم دي سي إنيرجي» في أبوظبي اليوم

المصدر: دبي - محمد عباس

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يدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية أسهم شركة «إن إم دي سي إنيرجي»، التابعة لمجموعة «إن إم دي سي»، ضمن السوق الأول «الفئة الأولى» اعتباراً من اليوم.

وقال السوق، في تعميم: إن إدراج أسهم الشركة سيكون ضمن قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن سعر سهم الشركة سيعوم لمدة ثلاث جلسات تداول متتالية عند بداية الإدراج، بحيث لا يخضع السعر لحدود الارتفاع والانخفاض اليومي المسموح بها «15% أعلى و10% أدنى» خلال هذه الجلسات الثلاث.

وبحسب التعميم، سيكون السعر المرجعي لسهم الشركة عند بدء تداولها في السوق هو سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام وهو 2.8 درهم.

وأعلنت «مجموعة إن إم دي سي» إغلاق الاكتتاب على أسهم شركتها التابعة «إن إم دي سي إنيرجي»، بعد تجاوز الطلب على الأسهم المتاحة بـ31.3 مرة، حيث شهد الطرح العام الأولي طلباً قوياً، وتلقى طلبات اكتتاب من المستثمرين فاقت المعروض بكثير، مع وصول إجمالي قيمة الطلبات المقدمة إلى 88 مليار درهم.

وخصصت شركة إن إم دي سي إنيرجي 501 سهم للمكتتب الفرد بالحد الأدنى في الطرح، والبالغ 5000 درهم.

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