105 ملايين دولار أرباح «انفستكورب».. والتوزيعات 115 مليوناً

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة انفستكورب كابيتال بي إل سي نتائجها للسنة المالية المنتهية في يونيو 2024، حيث حققت الشركة ربحاً صافياً للعام بلغ 105 ملايين دولار (386.4 مليون درهم) مقارنة مع 113 مليون دولار (415.8 مليون درهم) في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023.

ووافقت الشركة على توزيعات أرباح إجمالية بقيمة 115 مليون دولار (423.2 مليون درهم)، تم دفع 60 مليون دولار منها، وهو ما يمثل عائداً سنوياً نسبته 13% للمساهمين العموميين منذ الإدراج، ويلبي التزامها بتقديم عائد أرباح لا يقل عن 8%.

وبلغ الدخل التشغيلي الإجمالي 132 مليون دولار مقابل مصاريف تشغيلية بلغت 8 ملايين دولار، مع بلوغ نسبة الدخل إلى المصاريف 16.5%.

وسجل نمو قوي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 10% لتصل إلى 117 مليون دولار، مقارنة بـ 106 ملايين دولار في السنة المالية السابقة.

وحققت الأصول المدرة للدخل النقدي في قطاع نشر رأس المال عائداً على الاستثمار بنسبة 13%.

وسجل قطاع خدمات التمويل الرأسمالي زخماً قوياً مع استثمار 883 مليون دولار عبر فئات الأصول وتحقيق عائد على الاستثمار بنسبة 9%، بما يتجاوز العائد المستهدف البالغ 8%.

وأغلقت الشركة بنجاح تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 800 مليون دولار في مارس 2024، حققت تكلفة أقل لرأس المال مقارنة بالتسهيل السابق داخل المجموعة.

وقال محمد العارضي رئيس مجلس إدارة انفستكورب كابيتال: «يسعدنا أن نقدم مجموعة قوية من النتائج الافتتاحية للعام بأكمله منذ إدراج الشركة في البورصة في نوفمبر 2023، محققين ربحاً صافياً 105 ملايين دولار. خلال تلك الفترة، سددنا توزيعات أرباحنا بما يتماشى مع التزامنا تجاه المستثمرين».

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