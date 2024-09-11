«مالية دبي» تنال جائزتين عالميتين في الموارد البشرية من «براندون هول»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فازت دائرة المالية في حكومة دبي بجائزتين عالميتين في مجال الموارد البشرية. وحصدت الدائرة الجائزة الذهبية في «إدارة رأس المال البشري» عن «أفضل برنامج لتكريم الموظفين»، والجائزة البرونزية في «استقطاب المواهب»، عن «أفضل برنامج لتوجيه الموظفين»، وذلك ضمن جوائز «براندون هول» العالمية المرموقة للموارد البشرية.

وجاء فوز الدائرة بالجائزتين الذهبية والبرونزية بعد منافسة عالمية واسعة في جوائز «براندون هول»، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، وشارك فيها مئات الجهات الحكومية والخاصة من أنحاء العالم.

وفاز برنامج تقدير الموظفين وتحفيزهم، المسمى «مشكورين»، والذي وضعته إدارة الموارد البشرية استناداً على سياستها للتحفيز والتكريم، بالجائزة الذهبية في «إدارة رأس المال البشري» عن «أفضل برنامج لتكريم الموظفين»، نتيجة تنوع مبادرات التحفيز والتقدير التي تضمنها، والبالغ عددها 13 مبادرة، انعكست بمجملها إيجاباً على رفع مستويات السعادة الوظيفية.

من ناحيته، استحوذ برنامج توجيه الموظفين الجدد، «حياكم»، على الجائزة البرونزية في «استقطاب المواهب»، عن «أفضل برنامج لتوجيه الموظفين».

ويعتبر «حياكم» من البرامج الريادية التي تتضمن أساليب وآليات لرعاية الموظفين الجدد واحتضانهم، ويعبر اسمه بوضوح عن ترحيب الدائرة بهم وحرصها على اندماجهم في أسرتها بالصورة المثلى، بما يمكنها من استبقاء أفضل الكفاءات، وبما ينعكس انعكاساً إيجابياً ومباشراً على الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية بالدائرة.

وأعرب معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية، عن سروره بمواصلة الدائرة حصد مجموعة من أبرز الجوائز العالمية، التي توجت باثنتين من جوائز «براندون هول» الشهيرة.

وهنأ فريق العمل في قطاع الخدمات المؤسسية وإدارة الموارد البشرية على هذا الإنجاز المتميز، وقال: «نبارك لأفراد أسرة دائرة المالية الفوز بهاتين الجائزتين، وندعو الجميع، في ضوء الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، إلى مواصلة جهود التطوير والابتكار في سبيل الارتقاء بمكانة الدائرة وبإمارة دبي إلى المراكز الأولى عالمياً».

وتوجهت هدى حمدان الشيخ، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية، بالتهنئة إلى المدير العام وفريق القيادة وموظفي الدائرة بالفوز بجائزتين مرموقتين في الموارد البشرية، قائلة إن دائرة المالية بلغت اليوم مستوى متفوقاً من الإنجازات على صعيد العمل الحكومي، لا على المستويين المحلي والوطني وحدهما، وإنما على مستوى المنطقة والعالم، وأضافت: «ما من شك في أهمية الدور الذي تلعبه إدارة الموارد البشرية بدائرة المالية، في الوصول إلى هذا المستوى، بفضل الحرص على استقطاب أفضل المواطنين ذوي الكفاءات العالية والمهارات الفريدة، وتعيينهم ودمجهم في بيئة العمل وضمان راحتهم وسعادتهم، ومنحهم التدريب والتأهيل اللازمين للارتقاء بمستوياتهم المهنية وتمكينهم من صقل مهاراتهم وتطوير خبراتهم».

وأكدت هدى ماجد العبار، مدير إدارة الموارد البشرية، حرص إدارتها على اتباع أفضل الممارسات المحلية والعالمية في وضع السياسات وتنفيذ البرامج والمبادرات المبتكرة التي تكفل تطوير موظفين يتمتعون بكفاءات عالية ومهارات رفيعة ويغمرهم شعور صادق بالانتماء إلى أسرة دائرة المالية، قائلة إن الفوز بجائزتين عالميتين، ذهبية وبرونزية، في جوانب التقدير والتحفيز وتوجيه الموظفين الجدد، «يعد خير دليل على صواب النهج الذي نسير عليه بتوجيهات فريق القيادة في الدائرة».

وأضافت: «في إطار حرصنا على الريادة، والاطلاع على الجديد والمبتكر في مجال الموارد البشرية، وسعياً منا لمواصلة استقطاب أفضل الكفاءات المواطنة، فإننا نستعد للمشاركة نهاية الشهر الجاري في معرض رؤية الإمارات للوظائف، وندعو الشباب المواطنين الطموحين، سواء من الخريجين أم من أصحاب الخبرة، إلى زيارة منصة دائرة المالية ضمن جناح حكومة دبي الذي تقيمه دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، لنستمع منهم مباشرة إلى قصص نجاحاتهم وإنجازاتهم».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز