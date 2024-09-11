بنك دبي التجاري يعلن عن تغييرات قيادية

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلن بنك دبي التجاري، عن تقاعد مارك زانيلي، المدير العام ورئيس الخزينة وإدارة الموجودات والأسواق العالمية، بعد مسيرة مهنية متميزة امتدت لأكثر من أربعة عقود في القطاع المصرفي، بما في ذلك سبع سنوات من الخدمة المثمرة في بنك دبي التجاري. كما أعلن البنك عن تعيين بيوتر بيدناريك، مديراً عاماً جديداً ورئيساً للخزينة وإدارة الموجودات والأسواق العالمية، خلفاً لمارك زانيلي، وذلك اعتباراً من 9 سبتمبر 2024.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «نود أن نعرب عن خالص امتناننا وتقديرنا لمارك زانيلي على مساعيه الاستثنائية وقيادته الحكيمة، حيث كان مارك ركيزة أساسية في مسيرة نجاح البنك. كما أسهمت رؤيته الاستراتيجية والتزامه الراسخ في استقرار عمليات الخزينة وتمهيد الطريق للنمو المستقبلي للبنك».

وينضم بيوتر للبنك بخبرة واسعة تمتد إلى 25 عاماً في الأسواق المالية والخزينة وإدارة الموجودات والمطلوبات، حيث شغل عدة مناصب قيادية في بنوك كبرى في آسيا وأوروبا، كان آخرها منصب العضو المنتدب وأمين الخزينة للمجموعة في بنك ING لأسواق سنغافورة وهونج كونج واليابان.

واختتم بيرند فان ليندر: «يمثل تعيين بيوتر بداية فصل جديد ومثير لإدارة الخزينة والأسواق العالمية، حيث ستسهم خبرته الواسعة، إلى جانب نهجه الاستشرافي والتزامه بالاستدامة، في تعزيز قدراتنا وتقديم خدمات رفيعة المستوى لعملائنا ومساهمينا. وأنا على ثقة من أن بيوتر سيقود البنك نحو آفاق جديدة ومبتكرة في المشهد المالي المتطور بسرعة».

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