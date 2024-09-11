دبي الجنوب تمنح عقداً بـ150 مليون درهم لبدء أعمال بناء «ساوث ليفينج»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دبي الجنوب للعقارات عن منح شركة التراث الأصيل للمقاولات عقد إنشاء بقيمة 150 مليون درهم، لبدء أعمال البناء في برج «ساوث ليفينج»، المشروع المخصص للشقق في المنطقة السكنية في دبي الجنوب، والذي تمّ إطلاقه في يونيو الماضي بخطة سداد جذابة بعد التسليم، استجابة للطلب المرتفع على الشقق الواسعة في دبي الجنوب.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع بحلول الربع الأول 2027، حيث سيشمل 209 وحدات سكنيّة. وقال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات: «شهد الطلب على الشقق السكنية في دبي الجنوب نمواً ملحوظاً في السنوات القليلة الماضية وبعد الإعلان عن تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي في أبريل، شهدنا زيادة كبيرة في الطلب على الوحدات السكنية، ما انعكس على ارتفاع المبيعات والإيجار للعقارات في دبي الجنوب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز