إطلاق أول مساكن ريجنت على مستوى العالم في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة سنكري، المطور للعقارات الفاخرة في دبي، عن شراكة مع مجموعة فنادق ومنتجعات «آي إتش جي» إحدى الشركات العالمية في مجال الضيافة، لإطلاق أول مشروع في العالم لمساكن ريجنت في دبي.

سيتم إنشاء هذا المشروع في منطقة مرسى مارينا في دبي، وسيضم 63 وحدة سكنية تمتد عبر طوابق كاملة، بالإضافة إلى عشر فلل عائمة. ويمثل هذا المشروع أول مشروع سكني مستقل تديره ريجنت.

وتتمتع علامة ريجنت بتاريخ طويل يضم عقارات أيقونية مثل كارلتون كان الذي يعد مقصداً لنجوم هوليوود والنخبة العالمية. وتشمل مجموعة ريجنت 10 عقارات حول العالم، تتواجد في بعض من أهم المدن العالمية: بكين، برلين، كان، تشونغتشينغ، هونغ كونغ، فو كووك، بورتو مونتينيغرو، شنغهاي على البوند، شنغهاي بودونغ، وتايبيه.

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