«أدنوك» توقع اتفاقية مع «النفط الهندية» لتوريد الغاز من مشروع الرويس

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «أدنوك» أمس توقيع البنود الرئيسية لاتفاقية طويلة الأمد (اتفاقية الغاز الطبيعي المسال) مع «مؤسسة النفط الهندية المحدودة» لتوريد مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.

وسيتم إرسال الشحنات بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لـ «أدنوك»، والذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التشغيل التجاري له في عام 2028. ووفقاً للاتفاقية التي تمتد لـ 15 عاماً، سيتم شحن الغاز الطبيعي المسال إلى موانئ «مؤسسة النفط الهندية المحدودة» في الهند.

وقال راشد المزروعي، نائب رئيس أول للتسويق في «أدنوك»: «تعد الهند شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات، وتؤكد هذه الاتفاقية التزام «أدنوك» بتوفير طاقة آمنة ومنخفضة الكربون لدعم أمن الطاقة في هذا البلد. كما تسلط الاتفاقية الضوء على الثقة في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، والذي يعد أحد المرتكزات الرئيسية لاستراتيجية «أدنوك» لتوسيع حضورها العالمي في مجال الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المتزايد على هذا المورد الحيوي، والمساهمة في الجهود العالمية الرامية لتحقيق الانتقال إلى مستقبل طاقة أنظف».

وبحلول 2029، من المتوقع أن تصبح «مؤسسة النفط الهندية المحدودة» أكبر عملاء الغاز الطبيعي المسال من «أدنوك» بكمية مشتريات إجمالية تبلغ 2.2 مليون طن متري سنوياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز