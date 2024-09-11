مركز دبي للسلع المتعددة يطلق مركز الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي- البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي كأحدث منصة ابتكار في دبي، بهدف تعزيز الاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي وتطوير تطبيقاته العملية التي تواكب احتياجات حياتنا اليومية، مع التركيز على توسيع نطاق استخداماتها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخلال حفل الافتتاح، أطلع مسؤولو مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 60 ضيفاً من كبار الشخصيات والمسؤولين، بما في ذلك خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالإضافة إلى وزراء حكوميين، وممثلين عن السفارات، وشركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وأصحاب المصلحة في القطاع، على ما يقدمه المركز الجديد من باقة واسعة من الخدمات والمزايا الفريدة.

التزام بالريادة

وأكد خلفان بالهول التزام دبي والإمارات بتحقيق الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031 من خلال «استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي».

وأشار إلى أن افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة يمثل محطة هامة في تحقيق هذا الهدف، من خلال خلق بيئة جاذبة للشركات الجديدة، وتشجيع الابتكار، وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.

ويشكل مركز الذكاء الاصطناعي، الذي يمتد على مساحة طابقين في المقر الرئيسي لمركز دبي للسلع المتعددة في برج أبتاون، جزءاً محورياً ضمن منظومة متكاملة عصرية تضم مراكز تكنولوجية متطورة مثل مركز كريبتو ومركز الألعاب.

وسيوفر المركز بيئة عصرية ومتطورة، تضم مرافق عالمية المستوى، مثل مساحات العمل المشتركة المتقدمة، وغرف الاجتماعات المتطورة، بالإضافة إلى صالة عرض حصرية لعرض حلول الذكاء الاصطناعي.

ويضم مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 50 شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك AMD وAutel Robotics وHIKVISION وLaipic وQX Lab AI.

وفي إطار ما يقدمه مركز الذكاء الاصطناعي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة من خدمات نوعية وقيمة كبيرة، قام المركز بتوقيع شراكات مع عدد من المؤسسات الرائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

إذ ستقوم Builder.ai، الشركة العالمية المتخصصة في تطوير البرمجيات والتطبيقات، بدعم الشركات المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة ومساعدتها في تطوير تطبيقات قائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ومن جهة أخرى، ستتولى شركة AcceleratorGCC التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، إدارة برامج المسرعات وفرص دخول السوق، بهدف جذب وتوسيع نطاق أفضل حلول الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، سيستضيف مركز دبي للسلع المتعددة وشركة AcceleratorGCC على هامش معرض «إكسباند نورث ستار» المقام في دبي خلال شهر أكتوبر، مسابقة متميزة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، بجوائز مالية إجمالية قدرها 100 ألف دولار أمريكي، بهدف توسيع نطاق استخدام حلول الذكاء الاصطناعي العملية التي تركز على الاستدامة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

إمكانات مذهلة

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «في ضوء التوقعات التي تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي سيضيف أكثر من 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، فإن إمكاناته المذهلة ودوره المؤثر في التجارة العالمية وسلاسل التوريد والأعمال باتت واضحة وجلية.

وانطلاقاً من هذا الزخم الكبير، سيوفر مركز الذكاء الاصطناعي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة للشركات والمستثمرين والشركاء نظاماً بيئياً على مستوى عالمي يمكنهم من خلاله الاستفادة من أفضل الخدمات وحلول الذكاء الاصطناعي.

وبينما نواصل توسيع نطاق تبني وتطبيق هذه التقنيات المتطوّرة وجذب مزودي خدمات جدد، فإن المكاسب المحققة ستشمل جميع الشركات، سواء كانت متخصصة في الذكاء الاصطناعي أو غيره، ما سيضمن تحقيق تأثير إيجابي مضاعف على مجتمع الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة ومجتمع الأعمال بصفة عامة».

ومن جانبه، قال ساشين دِف دوغال، مؤسس ورئيس شركة بيلدر. إيه آي (Blockchain.ai): «نحن متحمسون للغاية للشراكة مع مركز الذكاء الاصطناعي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة لتقديم حلول ذكاء اصطناعي عملية وفعالة لمجتمع الأعمال في المركز وفي دبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد أشار تقرير «مستقبل التجارة» 2024 الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة إلى التأثير النوعي للذكاء الاصطناعي على مشهد التجارة العالمية، والذي من المتوقع أن تتسارع وتيرته خلال السنوات القليلة المقبلة. ويعود ذلك إلى التقدم الكبير المحقق في قدرات الحوسبة، وزيادة تدفقات البيانات العالمية، إلى جانب الابتكارات المتواصلة في خوارزميات التعلم الآلي.

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