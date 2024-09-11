فتح باب الترشيحات لجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أعلن برنامج جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إطار تكريمه للابتكار في قطاع الأعمال على امتداد 18 دولة، عن بدء فتح باب الترشيح للدورة الخامسة للجائزة لعام 2025، في كل فئات الجائزة، وستواصل إدارة الجائزة تلقي طلبات الترشيح حتى السادس من نوفمبر 2024، على أن يتم الإعلان عن الفائزين بجوائزها الذهبية والفضية والبرونزية 16 يناير 2025، فيما تقرر توزيع الجوائز على الفائزين في حفل مهيب، تستضيفه إمارة رأس الخيمة 22 فبراير 2025.

وأوضح القائمين على الجائزة أن الدورة الخامسة ستشهد ضم فئات جديدة للاستدامة، حيث ستمنح الجائزة للأفراد والفرق والمؤسسات، على إنجازاتها في تخطيط وتحقيق أهداف الاستدامة، على مستوى المؤسسة أو القطاع أو الدولة، كذلك تضم الفئات الجديدة أفضل مدير مالي مبتكر، وأفضل مدير عمليات، وأفضل مدير منتج، وأفضل مدير مبيعات، وأفضل قائد استدامة، وأفضل قائد تكنولوجي، وتدخل هذه الفئات ضمن فئات الجوائز الفردية للمحترفين، بالإضافة إلى فئات جديدة أخرى، كجائزة الابتكار في الذكاء الاصطناعي «AI»، والتعلم الآلي «AL»، وجائزة الابتكار في الواقع الافتراضي والمعزز «VR/AR»، وجائزة الابتكار في تكنولوجيا التعليم «EdTech»، إضافة إلى أفضل فريق تكنولوجي مبتكر لهذا العام، والتي تم إضافتها إلى فئات التكنولوجيا.

وأكدت إدارة الجائزة أنه يحق للأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة الكبيرة والصغيرة بالمشاركة، وتقديم أي عدد من الترشيحات والفئات للجائزة، بالدول الـ 18 المستهدفة بالجائزة وهي: الإمارات، السعودية، مصر، الكويت، البحرين، قطر، الأردن، عمان، تونس، الجزائر، المغرب، العراق، تركيا، لبنان، سوريا، فلسطين، اليمن، إيران، وتخضع الترشيحات المقدمة للتقييم والتحكيم من قبل اللجان المُشكلة باللغتين العربية والإنجليزية، تضم أكثر من مائة محكم، يتم اختيارهم من مختلف أنحاء العالم وفق أعلى المعايير والتحكيم الدولية، ومن يرغب بالمشاركة بلجان التحكيم يمكنه التقديم، خلال الرابط الإلكتروني. وأشار برنامج جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن دليل الجائزة متوفر عبر الموقع الإلكتروني.

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