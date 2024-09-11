«أتكنز رياليس» تنطلق نحو آفاق واعدة وتتخذ مقراً جديداً بدبي

المصدر: دبي ــ البيان

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اتخذت شركة «أتكنز رياليس»، وهي شركة عالمية متخصصة في الخدمات الهندسية والنووية ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، مقراً جديداً لها في دبي لمواكبة النمو المستمر لأعمالها وتلبية احتياجات عملائها المتزايدة في دولة الإمارات. ويتزامن افتتاح المكتب الجديد مع الذكرى السنوية الأولى لتغيير العلامة التجارية للشركة إلى «أتكنز رياليس»، مما يدعم خطتها الاستراتيجية الممتدة على ثلاث سنوات التي تهدف إلى تحقيق التميز ودفع عجلة النمو.

وقال كامبل غراي، الرئيس التنفيذي لشركة «أتكنز رياليس» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «مع تواجدنا منذ أكثر من 50 عاماً في الإمارات، تشكل خطوة نقل مكتبنا في دبي إنجازاً هاماً يؤكد على التزامنا بدعم مسيرة التحول في الإمارة وتعزيز مكانتها العالمية كواحدة من أكثر المدن ابتكاراً وملاءمة للعيش في العالم».

وأضاف: «سيسهم المكتب الجديد في دعم جهودنا لمواصلة حضورنا الناجح في تنفيذ أهم المشاريع شهرة في الدولة، كما سيمهد الطريق نحو رسم معالم مستقبل أفضل ومستدام، نواصل فيه التجدد والابتكار، وهندسة الحلول المتكاملة، وتعزيز ثقافة تمكين الموظفين في مكان العمل وصقل المواهب المحلية المستقبلية». يقع المكتب الجديد في مكان استراتيجي في وسط مدينة دبي، إعمار سكوير. وشهدت «أتكنز رياليس»، نمواً هائلاً في الشرق الأوسط، حيث أسهمت بنسبة 12 % من الإيرادات السنوية للمجموعة في عام 2023.

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