500 شركة في فعالية «جلفود جرين» 2024 بدبي أواخر الشهر الجاري

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق فعالية جلفود جرين من 24 حتى 26 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، وتوفر منصة تجمع نخبة من القادة العالميين في قطاع الأغذية بهدف تعزيز الابتكار لتحقيق أهداف الاستدامة.

تشارك في الفعالية مجموعة من أبرز الجهات الفاعلة في منظومة صناعة الغذاء حول العالم لاستعراض التكنولوجيا الحديثة، وتطوير اللوائح التنظيمية، واعتماد الممارسات التحويلية بهدف بناء مستقبل أكثر استدامة. وتهدف المنصة إلى تحقيق الاستدامة في مختلف جوانب القطاع، بما يشمل المزارعين وسلاسل التوريد وإنتاج الطعام وتحسين نوعية الغذاء، إلى جانب التقنيات الحديثة للثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي ومنظومة البلوك تشين والحلول الزراعية الذكية.

وتجمع الفعالية مجموعة من الشركات الرائدة والمستثمرين وروّاد الأعمال وخبراء القطاع، بما يساهم في تبادل المعارف والخبرات، واستعراض الابتكارات الجديدة التي ترسم ملامح مستقبل أكثر استدامة في القطاع.

وتستضيف الفعالية أكثر من 500 شركة عارضة من 50 دولة. ويحظى زوار قمة الغذاء من أجل المستقبل بفرصة الاطلاع على رؤى ومحتوى ذي قيمة عالية، إذ تعد هذه القمة محطة بارزة لأهم خبراء نظم الغذاء المستدامة والابتكار في العالم، وتشهد مشاركة أكثر من 90 من أبرز المبتكرين، والمستثمرين، وصنّاع السياسات على مستوى العالم

وتهدف مسابقة جرين شوتس للشركات الناشئة، والتي تشرف عليها وزارة الاقتصاد الإماراتية، إلى تسليط الضوء على الشركات الناشئة المبتكرة في قطاع الغذاء والزراعة المستدامة ودعمها، كما توفر للشركات المشاركة فرصة تقديم أفكارها لجمهور أوسع من المستثمرين المحتملين والعملاء والأسماء الرائدة في القطاع حول العالم. وتحظى الشركات الناشئة بفرصة الفوز بجائزة بقيمة 50,000 دولار أمريكي لدعم نموها وتطورها، وتشارك في الفعالية 132 شركة ناشئة في مجال الغذاء والتكنولوجيا الزراعية بهدف الوصول إلى شرائح المستثمرين من خلال لقائهم في صالة المستثمرين، أو برنامج الاجتماعات المختارة.

ويشهد اليوم الأول من فعالية جلفود جرين إقامة حفل توزيع جوائز جلفود جرين تيرا، وذلك تكريماً للشركات والأفراد الرائدين الذين يسهمون في تحقيق أهداف الاستدامة في مجال الأغذية والمشروبات على امتداد سلسلة القيمة. وتتضمن الجائزة 10 فئات تشمل الابتكار الغذائي الأخضر، والتكنولوجيا الزراعية، وروّاد الاستدامة، وأفضل شركة في مجال الاستدامة للعام، وغيرها.

وتتزامن الفعالية مع معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة، المعرض التجاري الأكبر من نوعه في المنطقة، بالإضافة إلى معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، الذي يستقطب مجموعة من الموردين العالميين للغذاء والعلامات التجارية الخاصة والمصنعين المتعاقدين من أكثر من 40 دولة في الفترة بين 24 و26 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز