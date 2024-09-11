«إي آند» لـ «البيان»: قائمة للنقاط السوداء عند تكرار مخالفات التسويق عبر المكالمات الهاتفية

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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يطبق مشغلو الاتصالات في الإمارات لائحة للنقاط السوداء على تكرار مخالفات أنشطة التسويق عبر المكالمات الهاتفية وفق النظام الجديد الذي بدأ تطبيقه بالدولة رسمياً قبيل نهاية شهر أغسطس.

وأوضحت مجموعة «إي آند» في تصريحات خاصة لـ «البيان» أن عدد المشتركين المدرجين في سجل عدم الاتصال بالدولة يبلغ حالياً مليوني مشترك لدى كلا مشغلي الاتصالات في الدولة، ويتم تسهيل إدراج المشتركين في السجل عبر قنوات عدة تشمل الرسائل النصية والروابط والتطبيق الذكي، بما يعزز خصوصية المشتركين غير الراغبين في تلقي الاتصالات التسويقية، وضمن التزامها نحو تنفيذ إجراءات تنظيم المكالمات التسويقية عبر الهواتف وتعزيز البيئة الصحية لأنشطة التسويق.

ويمثل عدد المدرجين في سجل عدم الاتصال حوالي 10% من إجمالي مشتركي خطوط الهواتف المتحركة في السوق المحلي بحسب المقارنة مع إجمالي المشتركين البالغ 21.1 مليون مشترك طبقاً لأحدث بيانات المشغلين المحليين.

ووفقاً لتصريحات «إي آند»، فإن آلية تطبيق النظام تتضمن تسجيل نقطة سوداء على الشركة المخالفة عن كل اتصال مخالف، وعند الوصول إلى 5 نقاط سوداء يتم فصل الرقم الذي صدرت عنه المكالمة المخالفة فقط، فيما يمكن للمتعاملين التقدم بشكوى عند استلامهم أول مكالمة مخالفة إلى وزارة الاقتصاد والسلطات المختصة بما يتم معه تطبيق لائحة الجزاءات المالية التي أقرها النظام وفق نوع المخالفة على صاحب المكالمة محل الشكوى.

وتقر لائحة الآليات والجزاءات التي أصدرها مجلس الوزراء لتنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية وبدأ تطبيقها رسمياً اعتباراً من 27 أغسطس 2024 بإشراف وزارة الاقتصاد غرامات مالية تبدأ من حد أدنى 10 آلاف درهم وتصل إلى حد أقصى 150 ألف درهم على كل الشركات المخالفة لاشتراطات التسويق أو على قطاع الأفراد المحظور عليه إجراء التسويق عبر الهواتف.

وأكدت «إي آند» أن التسجيل في سجل عدم الاتصال (DNCR) الذي بدأ تطبيقه منذ عام 2022 يعد الأداة الأساسية لحماية العملاء من المكالمات الترويجية غير المرغوب فيها، والمكالمات الضارة وضمان بيئة اتصالات قوية، مشيرة إلى أنه يحظر على المسوقين الاتصال بالعملاء المدرجين تحت سجل عدم الاتصال، حتى وإن تم الحصول على موافقة مسبقة، ويحتفظ العملاء بحق تقديم شكوى إذا واجهوا اتصالات غير مرغوب فيها.

وتابعت المجموعة في تصريحاتها إنه يمكن للعملاء إلغاء حظر المكالمات التسويقية وإتاحة استقبالها عبر إرسال «UDNCR» برسالة نصية قصيرة إلى الرقم 1012، بينما يمكن لهم الاستعلام عن حالة الرقم بإرسال «IDNCR» برسالة نصية قصيرة إلى الرقم نفسه متابعة بأن صلاحية التسجيل في سجل عدم الاتصال لا تنتهي مطلقاً، بل يتم إزالة الرقم من السجل إذا تم إلغاء تفعيله وإعادة تعيينه أو إذا طلب العميل إزالة رقمه من السجل على وجه التحديد.

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