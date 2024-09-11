الإمارات تؤكد الالتزام بتطوير بنية تحتية رائدة للتنقل الجوي المتقدم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد محمد السلامي، رئيس دائرة الطيران المدني في الفجيرة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن دولة الإمارات ملتزمة بتطوير بنية تحتية وتشريعية رائدة في مجال التنقل الجوي المتقدم، تلبي طموحات الدولة ورؤيتها وأهدافها الاستراتيجية، وتضع نموذجاً يحتذى به في هذا القطاع المستقبلي.

جاء ذلك خلال المشاركة في جناح الإمارات بالمعرض المصاحب للندوة الأولى للإيكاو حول التنقل الجوي المتقدم، بمدينة مونتريال بكندا وتشهد حضوراً دولياً كبيراً. وأشاد بالتنظيم المتميز لجناح دولة الإمارات لإبرازه بشكل فعّال ريادة الدولة في مجال التنقل الجوي المتقدم، حيث يضم 16 مشاركاً رئيساً من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والأجنبية العاملة في دولة الإمارات، وقد شهد إقبالاً لافتاً من أكثر من 1,600 زائر خلال اليوم الأول.

كما سلط السلامي الضوء على الجهود المستمرة للإمارات في وضع معايير عالمية جديدة تدعم عملية التنقل الجوي المتقدم، وتعزز التعاون الدولي في تطوير تقنيات هذا المجال والسياسات المنظمة له. مشيراً إلى أن الإمارات حريصة على مشاركة تجربتها ونهجها التنظيمي بهدف بناء قطاع عالمي أكثر تكاملاً وفعالية في مجال التنقل الجوي المتقدم.

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