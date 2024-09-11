«سيدات أعمال عجمان» يعلن تفاصيل «الريادة المستقبلية في عصر الرقمنة»

المصدر: عجمان - وام

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أعلن مجلس سيدات أعمال عجمان ومؤسسة استشراف المستقبل، عن الخطة التشغيلية والجدول الزمني الخاص بالدبلوم التنفيذي «الريادة المستقبلية لسيدات الأعمال في عصر الرقمنة» والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع منصة «SULSIGHT» ومركز رواد التخصصي للتطوير المهني، مستهدفاً سيدات الأعمال ورائدات الأعمال الناشئات والمهتمات بريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد في فندق فيرمونت عجمان للكشف عن تفاصيل الدبلوم التنفيذي، بحضور الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، والدكتور سليمان محمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة استشراف المستقبل، والمستشار الاقتصادي سالم حسن الغافري مؤسس ومدير مركز رواد التخصصي للتطوير المهني، وعضوات مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان وعدد من صاحبات الأعمال وخبراء ريادة الأعمال.

ويستمر الدبلوم من 5 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر 2024، وتعقد جلساته عبر برنامج «ZOOM» بجانب عدد من الجلسات التدريبية المسجلة. وأعلن الدكتور سليمان الكعبي، محاور الدبلوم التي تشمل مقدمة في استشراف المستقبل، والتوجهات المستقبلية والفرص الناشئة لسيدات الأعمال، وبناء وتطوير السمات والمهارات الشخصية لرائد الأعمال، والاتصال والتواصل والعلاقات، والتحول الرقمي وإدارة المشاريع، والمهارات والأدوات الأساسية لإدارة الأعمال بنجاح.

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