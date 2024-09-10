شركة «كيوليس إم إتش آي» تحتفي بثلاث سنوات من التميز في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحتفل شركة «كيوليس إم إتش آي» لإدارة القطارات وتشغيلها التي تم تأسيسها بموجب تحالف شركات كيوليس الفرنسية وشركة ميتسوبيشي اليابانية للصناعات الهندسية الثقيلة وشركة ميتسوبيشي كوربوريشن، تحتفل بفخر بثلاث سنوات من العمليات الناجحة في دبي، مما يبرز إرثًا من الخبرة العالمية والتزامًا بدعم النقل العام.

فمنذ تأسيسها في العام 2021، ساهمت شركة «كيوليس إم إتش آي» بشكل فعال في دفع عجلة التطوير في قطاع السكك الحديدية في دبي. وبفضل خبرتها العالمية الواسعة وتاريخها الحافل في مجال إدارة شبكات النقل واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم، نجحت الشركة في جلب ثروة من الخبرة العملية إلى المنطقة. بدءًا من القطارات والترام وصولاً إلى أنظمة النقل الذكي والحافلات، تمتد خبرتنا لتشمل منظومة النقل الحديثة بكاملها، مما جعل من دبي نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال حلول التنقل.

خبرة عالمية، تأثير محلي

تستند رحلة «كيوليس إم إتش آي» في دبي إلى عقود من الخبرة العالمية، حيث قمنا بتشغيل وإدارة بعض من أكثر شبكات النقل تعقيدًا في العالم. ومع ذلك، فإن فهمنا العميق للسوق المحلية وديناميكيتها المتفردة مكننا من تطوير حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المحددة لسكان دبي وزوارها مع الحفاظ على أعلى معايير الخدمة والكفاءة.

الابتكار والتقنيات الذكية

الابتكار هو العمود الفقري لمهمة شركة «كيوليس إم إتش آي»، حيث نسعى جاهدين لاستكشاف وتطبيق التقنيات الذكية الحديثة لتعزيز الاتصال السلس في مجال النقل العام. يضمن التزامنا بالابتكار أن تظل شبكة النقل التي نعمل بها في طليعة التطور، مما يوفر للركاب تجربة سفر مريحة وسلسة وفعالة.

من التطبيقات الذكية إلى اتخاذ القرارات القائمة على البيانات في الوقت الفعلي، نحن ملتزمون باستغلال التكنولوجيا لبناء مستقبل أكثر ذكاءً وترابطاً في مجال النقل العام.

«فكر مثل الراكب» وخدمة كيوليس المميزة

يرتكز جوهر عملياتنا على التزامنا الراسخ بإرضاء عملائنا. شعارنا «فكر مثل الراكب» هو دافعنا الدائم لاتخاذ قرارات تعزز تجربة الركاب وتضعها في قلب خدماتنا. من خلال تطبيق معايير خدمة كيوليس المتميزة، قمنا برفع سقف التوقعات في مجال خدمة العملاء، مما أوجد بيئة نقل لا تقتصر على الكفاءة، بل تمتاز بالترحيب والراحة والشمولية للجميع.

الاستدامة البيئية ومواءمة أهداف التنمية المستدامة

تلتزم شركة «كيوليس إم إتش آي» بعمق بالاستدامة البيئية، حيث تتوافق عملياتها مع أهداف التنمية المستدامة المحلية والعالمية. وقد أدت جهودنا الرامية إلى تقليل بصمتنا الكربونية وتنفيذ حلول مستدامة إلى إرساء معايير جديدة في هذا القطاع من الصناعة. من التقنيات الموفرة للطاقة إلى المبادرات الخضراء التي تعزز كوكبًا أكثر صحة، نحن ملتزمون بتعزيز عملنا بما يتماشى مع رؤية دبي لمستقبل مستدام.

المسؤولية الاجتماعية للشركات والمشاركة المجتمعية

بصفتنا شركة ملتزمة بالمسؤولية المجتمعية، فإننا في «كيوليس إم إتش آي» نسعى جاهدين لرد الجميل للمجتمع الذي نعمل فيه. تتركز رؤيتنا للمسؤولية الاجتماعية على بناء علاقات قوية مع المجتمع، ودعم المبادرات المحلية، وتعزيز قيم التضامن والمسؤولية المجتمعية. ومن خلال مجموعة واسعة من البرامج والشراكات، نسعى إلى إحداث تغيير إيجابي ملموس في حياة أفراد مجتمعنا، إيمانًا منا بأن نجاحنا هو نجاح الجميع.

تهنئة بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لانطلاق مترو دبي

بينما نحتفل بالذكرى السنوية الثالثة لتأسيس شركتنا، يسعدنا أيضا أن نتقدم بأسمى آيات التهنئة إلى مترو دبي بمناسبة مرور خمسة عشر عاماً على تشغيله. يمثل هذا الإنجاز الرائع شهادة حية على الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي والشراكات الدائمة، التي ساهمت في ترسيخ مكانة دبي كمرجع عالمي في مجال النقل العام. ونود أن نعرب عن فخرنا واعتزازنا بهذه الإنجازات الوطنية التي تعكس تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو المستقبل.

بهذه المناسبة، قال أليستير جوردون - الرئيس التنفيذي لكيوليس بالمملكة المتحدة والشرق الأوسط والهند: «نحن فخورون للغاية بالاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لمترو دبي. يمثل هذا الإنجاز الرائع شهادة على رؤية وتفاني هيئة الطرق والمواصلات وسكان دبي. في شركة «كيوليس إم إتش آي»، يشرفنا أن نساهم في هذا الإرث من خلال تقديم ابتكارات تعزز تجربة السفر الشاملة».

من جانب، قال دافيد فرانكس – المدير العام لكيوليس ام اتش آي: «على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، أصبح مترو دبي رمزاً للتقدم والابتكار. ومع تطلعنا إلى المستقبل، يظل تركيزنا منصباً على تقديم خدمات عالمية المستوى وتحسين عملياتنا بشكل مستمر لتلبية الاحتياجات المتطورة للركاب.»

التطلع إلى المستقبل

وبينما نحتفل بهذا الإنجاز المهم، فإننا نواصل التزامنا بتوفير حلول نقل آمنة وموثوقة وفعالة. إن رحلتنا مع هيئة الطرق والمواصلات لا تزال طويلة، ونحن نتطلع إلى سنوات عديدة أخرى من التعاون والابتكار والتميز.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز