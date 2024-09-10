الإمارات تتصدر سياحة الأعمال في المنطقة بحصة سوقية تبلغ 50%

المصدر: دبي - البيان

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شهد قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) في منطقة الخليج نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، إذ تتصدر دولة الإمارات المشهد في هذا المجال، حيث تستحوذ على 50 % من سوق سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة، وفقاً لتحليلات شركة «موردور إنتليجنس» (Mordor Intelligence)، حيث تقدر الشركة أن سوق سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الإمارات سيبلغ 5.62 مليارات دولار أمريكي بنهاية عام 2024، مع توقعات بأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 8.83 % ليصل إلى 8.58 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2029.

وتكشف اتجاهات الأسواق ونتائج الأبحاث أن سوق الفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) محتمل أن يصل إلى 76.67 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028. إذ إن قطاع صناعة الفعاليات قد تخطى آثار جائحة «كوفيد19» ليستعيد دوره الحيوي في التحول الاقتصادي والثقافي في المنطقة. ومع استضافة المنطقة لفعاليات عالمية كبرى مثل إكسبو 2020، سباق الفورمولا 1، كأس العالم لكرة القدم، ومهرجان «مدل بيست» (MDL Beast) -المنصة الموسيقية الأشهر في الشرق الأوسط، والتي تثري المشهد الفني للمنطقة عبر المهرجان الموسيقي «ساوند ستورم»، حصل قطاع صناعة الفعاليات على دفعة من النمو المتسارع في السياحة والوظائف وتطوير البنية التحتية في المنطقة.

وتشارك دولة الإمارات في معرض السعودية للفعاليات، والذي يقام في الرياض يومي 11 و 12 سبتمبر 2024، حيث يجتمع 4500 من محترفي قطاع الفعاليات والترفيه وسياحة الأعمال للتواصل والتفاعل، ويضم أكثر من 100 جهة عارضة و60 متحدثاً عالمياً في 30 ندوة تفاعلية. بينما ستعود النسخة القادمة من معرض الشرق الأوسط للفعاليات (MEES) إلى دبي يومي 18 و 19 يونيو 2025.

وقال عمار داغينوالا، مدير معرض السعودية للفعاليات خلال مؤتمر صحفي: «يعد معرض السعودية للفعاليات 2024 الحدث الأكبر في تقويم قطاع صناعة الفعاليات السنوي، وتزداد شعبيته بين محترفي القطاع، من المنظمين والمحترفين في الترفيه والمتخصصين في الإبداع والخبراء في العمليات إلى مزودي التكنولوجيا والحلول المتعلقة بالفعاليات، والمنظمين وغيرهم من أصحاب المصلحة. وتتيح نسخة هذا العام فرصة فريدة للتواصل والابتكار وتشكيل مستقبل قطاع صناعة الفعاليات معاً. نحن ندعو المشاركين ليس فقط للحضور ولكن ليكونوا جزءاً من قصة النجاح برمتها».

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