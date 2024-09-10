نتائج متميزة لـ"دييز" في النصف الأول: 12% نمواً في إجمالي الإيرادات و18% في صافي الأرباح

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، نتائج نصفية متميزة في عام 2024، حيث شهدت تقدماً ملحوظاً في الأداء التشغيلي، أثمر عن تسجيل نمو بنسبة 12% في إجمالي الإيرادات، وبنسبة 18% في صافي الأرباح، وبنسبة 7% في الأرباح التشغيلية مقارنة بالعام الماضي.

وتعقيباً على ذلك، أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، أن هذه النتائج هي انعكاس للرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، وتجسيد لالتزام دبي الراسخ بالتطوير الدائم لمناطقها الاقتصادية الحرة لتعزيز ريادتها، انطلاقاً من نموذجها الاقتصادي الذي يمتاز بالفرص المتميزة والحوافز الجذابة والسياسات الاستشرافية التي تعزز النمو المستدام، وبما يضمن حفاظ دبي على ريادتها كمركز محوري في حركة التجارة العالمية ووجهة استثمارية جاذبة.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "حققت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، نتائج نصفية متميزة في عام 2024، وشهدت تقدماً ملحوظاً في الأداء التشغيلي، والذي أثمر عن تسجيل نمو بنسبة 12% في إجمالي الإيرادات، وبنسبة 18% في صافي الأرباح، وبنسبة 7% في الأرباح التشغيلية مقارنة بالعام الماضي".

وأضاف سموه: "تجسّد هذه النتائج القوة التي تتسم بها ديبز في تعزيز الاقتصاد غير النفطي لإمارة دبي، وذلك تزامناً مع تسجيل نمو بنسبة 4% في عدد الشركات المسجلة، والتي تحتضن حالياً أكثر من 78 ألف متخصص".

وتابع سموه: "هذه النتائج هي انعكاس للرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، وتجسيد لالتزام دبي الراسخ بالتطوير الدائم لمناطقها الاقتصادية الحرة لتعزيز ريادتها، انطلاقاً من نموذجها الاقتصادي الذي يمتاز بالفرص المتميزة والحوافز الجذابة والسياسات الاستشرافية التي تعزز النمو المستدام، وبما يضمن حفاظ دبي على ريادتها كمركز محوري في حركة التجارة العالمية ووجهة استثمارية جاذبة".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز