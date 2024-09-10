«بن غاطي» تعلن عن مسابقة عالمية للتصوير الفوتوغرافي المعماري بجوائز تفوق نصف مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة بن غاطي للتطوير العقاري عن تعاونها مع حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع والتصميم الرائدة في دبي والتابعة لمجموعة تيكوم، وهيئة دبي للثقافة والفنون (DCAA) لإطلاق مسابقة تصوير فوتوغرافي معماري ذات جوائز قيمة للمبدعين حول العالم.

تبلغ قيمة جوائز المسابقة العالمية (200/20)، مليوني درهم (حوالي 544,528 ألف دولار)، وتهدف المسابقة إلى تمكين المجتمع الإبداعي والاحتفاء بالمهارات الفنية والابتكار. ستقام المسابقة من سبتمبر 2024 إلى مارس 2025، حيث سيتم تكريم 20 مصورًا في حفل ضخم يُقام في دبي.

سيتنافس المشاركون على مجموعة من الجوائز الاستثنائية، بدءًا من شقة فاخرة في أحد مشاريع بن غاطي، وصولًا إلى مجموعة حصرية من المنتجات الفاخرة التي يقدمها شركاء بن غاطي، بما في ذلك سيارة مرسيدس-بنز وساعة يد من جاكوب آند كو إضافة إلى ذلك، سيتم نشر أعمال المصورين الفائزين في منشور بن غاطي.

ستقوم لجنة تحكيم عالمية ومحلية بتقييم المشاركات التي ستُقدم خلال 200 يوم من المسابقة، والتي تضم رئيس مجلس إدارة بن غاطي، محمد بن غاطي، والمصور الإماراتي المعروف علي عيسى، وخديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، والمصور الإماراتي وخبير الطب الشرعي جاسم العوضي، والمصور الفوتوغرافي الشهير ومنتج الأفلام أرتيم شيستاكوف. ستقوم اللجنة بتقييم المشاركات بناءً على معايير الإبداع والتكوين الفني والمهارة الفنية والتأثير العاطفي قبل اختيار 20 فائزًا.

وقال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة بن غاطي: «نحن فخورون بالإعلان عن أكبر مسابقة تصوير لدينا حتى الآن. مسابقة التصوير الفوتوغرافي 200/20 هي احتفال بالتميز الفني وتجسيد لالتزام بن غاطي بالإلهام والاحتفاء بالفن في جميع أعمالنا. من خلال توفير هذه المنصة للفنانين لعرض أعمالهم. تهدف هذه المسابقة إلى تعزيز الابتكار والاحتفاء بالإنجازات الرائعة في المجتمع الفني العالمي».

وأضاف: «يؤكد تعاوننا مع هيئة دبي للثقافة والفنون وحي دبي للتصميم على رؤيتنا المشتركة للارتقاء بقطاع الفنون وتزويد المواهب الإبداعية بفرص النمو والازدهار. نحن لا نحتفي فقط بالتصوير الفوتوغرافي، بل نعمل على تعزيز حوار ثقافي نابض بالحياة يمتد تأثيره عالميًا.»

وسوف يستضيف حي دبي للتصميم على هامش هذه المنافسة ورش عمل للتصوير الفوتوغرافي من تقديم الخبراء، لمساعدة المصوّرين على صقل مهاراتهم الفنية والتقاط الصور المميّزة التي تعكس جمالية الهندسة المعمارية. وستقوم كذلك نخبة بارزة من المهندسين المعماريين في حي دبي للتصميم بتنظيم جلسات حوارية ملهمة لرفع الوعي بقطاع التصميم وتعزيز معرفة المصوّرين به، في ظلّ تسليط الضوء على قطاع الهندسة المعمارية العالمي والمزدهر في دبي.

أعلنت بن غاطي عن تفاصيل ولوجستيات المسابقة عبر منصاتها الاجتماعية. تمثل هذه المسابقة فرصة مهمة للفنانين لعرض مواهبهم عالميًا، مما يؤكد التزام الشركة بتعزيز الابتكار داخل المجتمع الإبداعي الدولي.

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