«دانة غاز»: «بيرل بيتروليوم» تبدأ إجراءات التحكيم ضد «إنيرفلكس»

المصدر: الشارقة - البيان

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قالت شركة دانة غاز، إن شركة بيرل بيتروليوم باشرت إجراءات التحكيم ضد شركة إنيرفلكس، مقاول الهندسة والمشتريات والبناء الخاص بمشروع زيادة إنتاج الغاز خورمور 250.

وقالت الشركة في بيان لها: لاحقاً لإفصاح الشركة لسوق أبوظبي بتاريخ 20 أغسطس 2024، تود شركة دانة غاز ش.م.ع. إبلاغكم بأن شركة بيرل بيتروليوم المحدودة («بيرل») قد باشرت إجراءات التحكيم ضد شركة إنيرفلكس (Enerflex) مقاول الهندسة والمشتريات والبناء الخاص بمشروع زيادة إنتاج الغاز خورمور 250.

وأضافت الشركة في البيان، ففي تاريخ 19 أغسطس أصدرت شركة بيرل إشعاراً رسمياً بإنهاء العلاقة التعاقدية مع شركة إنيرفلكس، نتيجة لضعف أدائها المتعلق بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها. وقد دخل هذا الإنهاء حيز التنفيذ بتاريخ 9 سبتمبر، وبناءً عليه بدأت شركة بيرل إجراءات التحكيم وفقاً للعقد المبرم بهدف استرداد التكاليف والمطالبة بالأضرار الناشئة عن ضعف أداء شركة إنيرفلكس.

وقالت «دانة غاز»: تلتزم شركة بيرل بضمان إتمام المشروع بنجاح وحماية مصالح أصحاب العلاقة ومصالح شعب إقليم كردستان العراق. وستقوم دانة غاز بإطلاع السوق على تاريخ الانتهاء المتوقع الجديد للمشروع، حيث تعمل مع شركائها في بيرل بتروليوم لوضع المشروع في المسار الصحيح.

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