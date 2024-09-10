109 آلاف إجمالي التراخيص بالمناطق الحرة في دبي

المصدر: (أبوظبي - سامح الليثي)

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حافظت دبي على حصتها الأكبر من عدد تراخيص الشركات المسجلة في المناطق الحرة على مستوى الدولة، بإجمالي 109 آلاف ترخيص، مستقطبة 13700 ترخيص جديد منذ بداية العام وحتى الآن. جاء ذلك وفق إحصائية للسجل الاقتصادي الوطني والتي حصلت «البيان» على نسخة منها.

وتوزعت التراخيص ضمن 15 منطقة حرة منها: واحة دبي للسيليكون، ومركز دبي للسع المتعددة، ومدينة «ميدان»، ومنطقة دبي الجنوب، ومنطقة جبل علي «جافزا»، وسلطة دبي للتطوير، وكل من مركزي دبي المالي العالمي، ومركز دبي التجاري العالمي، إلى جانب المنطقة الحرة لمطار دبي، ومجمع الذهب والألماس.

وعلى مستوى الدولة، قاربت تراخيص الشركات المسجلة في المناطق الحرة بالإمارات للمرة الأولى 200 ألف ترخيص مختصة بحصة 25 % من إجمالي تراخيص الشركات المسجلة بالدولة حتى نهاية أغسطس الماضي، معززة جاذبيتها كقبلة مثالية لتأسيس المشاريع واستقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الثروات الصغيرة والمبتكرين وفروع الشركات الأجنبية في قطاعات اقتصاد المستقبل. ونمت تراخيص الشركات في تلك المناطق بنسبة 16 %، حيث ارتفع الرصيد التراكمي للتراخيص مني 172 ألف ترخيص بنهاية 2023، إلى 200 ألف بنهاية أغسطس 2024.

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