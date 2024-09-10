2.93 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 2.93 مليار درهم، تمت عبر 1020 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 803 مبايعات بقيمة 1.92 مليار درهم، منها 87 مبايعة لأراضٍ، و684 مبايعة لوحدات سكنية، و32 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة بوكدرة المبيعات من حيث القيمة، بـ 129 مليون درهم، عبر 68 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة دبي هيلز بقيمة 114 مليون درهم، نتجت عن 13 صفقة، وثالثاً منطقة برج خليفة بـ 98 مليون درهم، عبر 30 صفقة، ورابعاً منطقة دبي مارينا، عبر 29 صفقة، بقيمة 74 مليون درهم.

وسجل السوق العقاري صفقة بيع قطعة أرض تجارية في منطقة قناة دبي المائية، بقيمة 70 مليون درهم، وتمتد على مساحة 6706 أمتار مربعة، إلى جانب بيع فيلا جاهزة في منطقة دبي هيلز، ضمن مشروع «كلوب فيلاز»، بقيمة 11 مليون درهم، وتتكون من أربع غرف وصالة، وتمتد على مساحة 313 متراً مربعاً.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 857 مليون درهم، تمت عبر 179 معاملة، منها 61 رهناً لأرض، و106 رهونات لوحدات سكنية، و16 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 38 هبة بقيمة 158 مليون درهم.

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