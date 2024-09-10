9.9 مليارات درهم إيرادات الغرف الفندقية في دبي خلال 7 أشهر

المصدر: (دبي - لؤي عبدالله)

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سجلت إيرادات الغرف الفندقية في دبي خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024 نحو 9.95 مليارات درهم، مقارنة بـ9.25 مليارات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 7.56%، وفقاً لتحليل «البيان» لمتوسط العائد على الغرف الفندقية في الإمارة وعدد الليالي المحجوزة.

وأظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة أن عدد الليالي الفندقية المحجوزة خلال الفترة من يناير إلى نهاية يوليو الماضي ارتفع بنسبة 3% إلى 24.51 مليون ليلة، مقارنة مع 23.85 مليون ليلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفع معدل العائد على الغرفة المتوفرة بواقع 5% ليسجل 406 دراهم مقارنة بـ388 درهماً.

وسجلت العوائد التي تحققها الفنادق العاملة في دبي مستويات قياسية خلال الفترة الماضية ووضعت الإمارة في مصاف أهم الأسواق العالمية، وباتت محل تنافس بين المجموعات الفندقية التي تسعى بشكل متواصل إلى تعزيز وجودها وزيادة حصتها في السوق المحلي للاستفادة من تنامي التدفقات السياحية من مختلف الأسواق.

وأظهرت البيانات أن الطاقة الاستيعابية لفنادق دبي ارتفعت مع الافتتاحات الفندقية الجديدة لتصل إلى 151.4 ألف غرفة بنمو 2% في أول 7 أشهر من 2024 مقارنة مع 148.7 ألف غرفة في الفترة المقابلة من 2023. وزاد عدد المنشآت بنسبة 1% إلى 825 منشأة بنهاية يوليو 2024، مقابل 813 منشأة في نهاية يوليو 2023.

وحافظت فنادق دبي على مسارها التصاعدي في جميع المؤشرات الرئيسة، والتي تشمل العائدات على الغرف المتوفرة، ومعدل السعر اليومي، وعدد الليالي المحجوزة، والطاقة الاستيعابية، وعدد المنشآت. وتظل توقعات الأداء المستقبلي للقطاع الفندقي في دبي، إيجابية مع استمرار هذا النهج التصاعدي، حيث يتوقع أن تستمر الزيادة في الطلب على الغرف الفندقية مدعومة بالفعاليات العالمية التي تنظمها المدينة، بالإضافة إلى مكانة دبي كوجهة سياحية مفضلة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

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